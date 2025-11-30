România a ajuns la termenul limită pentru trei jaloane importante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care ar fi trebuit finalizate până pe 28 noiembrie 2025.

Jaloanele respective vizau reforme structurale majore și accesarea a peste 800 de milioane de euro din PNRR.

Pentru a obține finanțarea, România avea obligația să închidă trei capitole cheie:

Reforma pensiilor speciale – 231 milioane euro

Operaționalizarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) – 330 milioane euro

Reforma guvernanței în companiile energetice de stat – 227 milioane euro

Pensiile speciale ale magistraților revin în Parlament

Guvernul a prezentat pentru a treia oară proiectul de reformă a pensiilor speciale destinate magistraților, după ce precedentele variante au fost respinse de Curtea Constituțională.

Ultima formă a fost aprobată în ședința de vineri, 28 noiembrie, iar Executivul urmează să-și asume din nou răspunderea în Parlament.

Prima încercare, făcută în mandatul lui Marcel Ciolacu, nu a trecut testul CCR.

AMEPIP, bifată în ultima clipă

Cu doar o zi înainte de termen, Guvernul a finalizat numirile în conducerea AMEPIP, instituția cu rol în monitorizarea performanței întreprinderilor publice. Au fost desemnați un președinte și doi vicepreședinți.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat:

„Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) e în Monitorul Oficial, poate ați văzut acest lucru, deci putem considera că jalonul AMEPIP este îndeplinit, e rezolvat.”

Totuși, aceasta a subliniat și întârzierile existente:

„În ceea ce privește restul jaloanelor, nu există încă o definitivare, mâine se va trage linie, mai sunt încă unele lucruri în desfășurare.”

Guvernanța companiilor din energie, jalon ratat parțial

Reforma guvernanței în companiile energetice a întâmpinat blocaje. Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a anulat procedura de selecție pentru directorat, ceea ce face imposibilă îndeplinirea jalonului în termen.

Ioana Dogioiu a precizat:

„Nu mai are cum să fie îndeplinit jalonul privind directoratul Hidroelectrica… De asemenea, în privința Consiliului de administrație al CNAIR și CNIR nu se va putea face nimic.”

Reforma presupune numirea unor manageri profesioniști în 13 companii energetice ale statului — peste 40 de poziții în total. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că România ar putea salva „aproape 90%” din fonduri, însă nu este clar câte companii respectă criteriile impuse de Comisia Europeană.

Cât pierde România din fondurile PNRR?

Guvernul nu are încă o evaluare finală a penalizărilor financiare.

Ioana Dogioiu a explicat:

„Nu există încă un calcul… se fac calcule privind penalizarea pentru aceste jaloane, dar în orice caz e vorba de o penalizare, nu de o neîndeplinire integrală.”

Ea a menționat că în domeniul energiei, 11 din 12 companii au îndeplinit condițiile privind directoratele, ceea ce ar putea limita pierderile.

„Se lucrează la Ministerul Fondurilor Europene”, a completat reprezentanta Guvernului, precizând că abia după finalizarea calculelor vor fi prezentate datele exacte.

