România s-a clasat în 2021 printre ultimele țări din UE în ceea ce privește colectarea deșeurilor din echipamente electrice și electronice (DEEE), cu un procent de doar 31,7% din totalul echipamentelor puse pe piață, conform datelor Eurostat.

Din 2021, ținta europeană pentru colectarea acestor deșeuri este de 65%, o provocare semnificativă pentru România, unde lipsa infrastructurii și a informării contribuie la acest decalaj.

Reciclarea electrocasnicelor mari, cum ar fi mașinile de spălat sau frigiderele, rămâne dificilă pentru majoritatea populației, în condițiile în care nu există soluții de colectare la îndemâna tuturor.

Multe persoane nu știu însă unde să ducă aceste aparate uzate, apelând la centre de colectare a fierului vechi pentru soluții rapide, dar ineficiente pentru mediu.

În timp ce România rămâne în urma altor țări europene, Bulgaria și Slovacia au atins deja ținta de 65%, iar alte țări, precum Irlanda, Letonia și Finlanda, au procente de colectare mult mai ridicate.

Ținta de 65%, nerealistă pentru România

În România, însă, atingerea pragului de 65% pare nerealistă pe termen scurt, potrivit raportului „The Future of Recycling in Romania in the European Context” realizat de Roland Berger, notează Ziarul Financiar.

Conform studiului, cel mai probabil scenariu pentru România este o creștere a colectării DEEE la un nivel cuprins între 50% și 60% până în 2026, sub presiunea reglementărilor europene care vor accelera procesul.