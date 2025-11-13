România s-a clasat în topul statelor europene cu cea mai rapidă creștere a traficului aerian în luna septembrie 2025, potrivit datelor publicate de Airports Council International – Europe (ACI-Europe).

Conform raportului, aeroporturile din România au înregistrat o creștere medie de 11,1% a traficului de pasageri față de aceeași lună a anului trecut, performanță care plasează țara noastră pe locul al patrulea în Europa, după Slovacia, Polonia și Slovenia.

Bogdan Mîndrescu, președintele Asociației Aeroporturilor din România, a subliniat importanța acestei evoluții pentru economia națională și pentru imaginea României la nivel european.

„Evoluţia numărului de pasageri din România devansează semnificativ tendinţa generală înregistrată la nivel european, ceea ce evidenţiază dinamismul aeroporturilor din ţară şi interesul românilor pentru transportul aerian. Aviaţia nu mai reprezintă doar un mijloc de transport, ci un catalizator de dezvoltare economică şi o punte între culturi. Aeroporturile României nu trebuie să rămână doar puncte de plecare şi sosire. Ele pot deveni, prin investiţii în modernizare şi extindere, motoare de transformare economică şi socială, simboluri ale unei ţări moderne, deschise şi competitive”, a precizat acesta.

București Băneasa, în topul aeroporturilor mici din Europa

În clasamentul ACI-Europe pentru aeroporturile cu sub un milion de pasageri pe an, Aeroportul Internațional București Băneasa s-a situat pe locul al treilea în Europa, după Anvers (Belgia) și Hatay (Turcia).

Aeroportul românesc a consemnat o creștere-record de 136,7% a traficului aerian.

La categoria aeroporturilor mari (10–25 milioane de pasageri anual), media europeană a fost de 4,6%. Aeroportul Internațional Henri Coandă București a depășit semnificativ acest nivel, cu o creștere de 11,3% a numărului de pasageri în septembrie 2025, comparativ cu aceeași lună din 2024.

Trafic în creștere și perspective pentru anul acesta

Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București, în primele nouă luni ale anului 2025 au fost înregistrați 13,2 milioane de pasageri și 106.840 de mișcări de aeronave (aterizări și decolări) pe aeroporturile capitalei.

Dintre acestea, 12,9 milioane de pasageri au tranzitat Aeroportul Henri Coandă, iar 379.073 de pasageri Aeroportul Băneasa.

Numărul total de pasageri a crescut cu 9,23% față de aceeași perioadă din 2024, ceea ce creează premisele depășirii pragului de 17 milioane de pasageri până la finalul anului, potrivit estimărilor oficiale.

