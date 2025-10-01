Raportul dintre datoria privată și cea publică a scăzut de la 252% la 73%, situând România printre țările cu cel mai mic dezechilibru între aceste componente din Uniunea Europeană

Datoria sectorului privat din România, care include populația și firmele nefinanciare, a coborât semnificativ în ultimii 15 ani, de la circa 155% din PIB în 2010 la aproximativ 95% în 2024, potrivit datelor Erste Research. În regiunea Europei Centrale și de Est, România și Polonia se situează pe ultimele locuri în ceea ce privește îndatorarea privată, în timp ce alte state precum Croația ating valori de aproape 170% din PIB.

Scăderea datoriei private reflectă ajustarea post-criză financiară și spargerea bulei de creditare, în timp ce Slovacia rămâne singura țară cu o creștere, datoria sa ajungând la 120% din PIB, cu o pondere majoră a îndatorării populației de 45%. În România, datoria populației reprezintă doar 17,8% din PIB, iar a firmelor nefinanciare se ridică la circa 1.150 de miliarde de lei, majoritatea fiind creanțe comerciale și alte obligații interne, în timp ce creditele bancare constituie doar 185 miliarde de lei.

Din perspectiva datoriei financiare, care include împrumuturi și obligațiuni corporative, ponderea în PIB a scăzut de la 73% în 2010 la 40% în 2024, datorită creșterii mai rapide a PIB-ului nominal și a restructurării creditelor neperformante în perioada 2012-2016.

În paralel, datoria publică a urcat de la 29% la 55% din PIB în 2024, cea mai mare creștere fiind înregistrată după 2019, pe fondul pandemiei și al deficitelor bugetare ridicate. Estimările indică o continuare a trendului ascendent, cu posibilitatea depășirii pragului de 60% din PIB în 2025.

Raportul dintre datoria privată și cea publică a scăzut astfel de la 252% la 73%, situând România printre țările cu cel mai mic dezechilibru între aceste componente din Uniunea Europeană, alături de Grecia și Italia, unde datoria publică rămâne ridicată.

România se menține astfel ca un exemplu regional de prudență financiară în sectorul privat, dar creșterea datoriei publice ridică semne de întrebare pentru sustenabilitatea fiscală pe termen mediu.

