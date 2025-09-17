Chiar și cu o scădere anticipată pentru anul viitor, la 6,4%, România rămâne statul cu cele mai mari dezechilibre fiscale din regiune

Economiștii unei bănci din România avertizează că, în ciuda pachetului de măsuri fiscale, recent adoptat, perspectivele nu sunt favorabile: deficitul ar putea urca în 2025 la 8% din PIB, peste nivelul anterior prognozat.

Pe termen scurt, măsurile de consolidare fiscală, majorarea TVA, a accizelor, impozitului pe dividende și introducerea contribuției de sănătate pentru pensii mari, nu reușesc să tempereze presiunile. Deficitul din acest an va rămâne aproape de nivelul-record din 2024, în timp ce cheltuielile publice ridicate continuă să preseze asupra economiei. Unele bănci estimează un deficit de 8,5% în 2025 și o datorie publică care ar putea depăși 60% din PIB, scrie profit.ro.

Nici dinamica economică nu aduce motive de optimism. Creșterea PIB rămâne printre cele mai scăzute din Europa Centrală și de Est, cu doar 0,3% în prima jumătate a lui 2025 și perspective limitate și pentru anul următor. În timp ce state precum Polonia și Cehia accelerează, România stagnează, iar consumul este susținut preponderent din importuri.

Inflația ridicată este încă o povară: rata anuală a urcat la aproape 10% în august, fiind alimentată de scumpirea taxelor indirecte. Previziunile arată că România va rămâne pe tot parcursul anilor 2025–2026, țara cu cele mai mari valori ale inflației din regiune. În consecință, salariile reale se contractă, după ce anul trecut înregistraseră o creștere puternică. În iulie, ajustate la inflație, veniturile angajaților au scăzut cu peste 2%, iar tendința se va accentua spre final de an.

Economiștii atrag atenția că România se află într-un „tabel de bord” precar: creștere economică sub potențial, inflație persistentă, deficit bugetar mult peste limita Maastricht și un cont curent în deteriorare, estimat la 9% din PIB. Chiar dacă fondurile europene și investițiile externe mai oferă o plasă de siguranță, presiunea fiscală și lipsa unor reforme structurale majore, mențin România într-o zonă de vulnerabilitate cronică.

