România continuă să se confrunte cu presiunea unei datorii în creștere și cu unul dintre cele mai ridicate costuri de finanțare din Europa

Deși gradul de îndatorare pare moderat, aproximativ 60% din PIB, povara reală este amplificată de dobânzi aproape duble, față de cele plătite de alte state europene, afirmă premierul Bolojan. În ultimii ani, țara a accesat credite anuale de 20–30 miliarde de euro, ajungând la un stoc total ce depășește 200 de miliarde de euro.

Dobânzile aferente acestor împrumuturi rămân ridicate, în jur de 7%, ceea ce echivalează cu un efort bugetar, similar unui nivel al datoriei de două ori mai mare. Pentru 2024 și 2025, plățile de dobândă se apropie de 3% din PIB: circa 55 de miliarde de lei anul acesta și până la 12 miliarde de euro anul viitor. Jumătate din deficitul bugetar de 6,5% este deja consumat doar de aceste obligații financiare, avertizează premierul, subliniind că atingerea țintelor de deficit este esențială pentru a evita o spirală periculoasă.

Un raport BestBrokers, citat de Hotnews confirmă că situația României se înscrie într-o tendință europeană mai largă: în primul trimestru al anului 2025, datoria cumulată a celor 28 de state analizate a ajuns la 15,2 trilioane de euro. Franța, Italia și Germania concentrează aproape 9 trilioane, ceea ce complică politica monetară a BCE, prinsă între riscul majorării costurilor de refinanțare și cel al alimentării inflației.

La nivel continental, peisajul datoriilor este extrem de inegal. Franța rămâne statul cu cea mai mare datorie absolută, Italia se confruntă cu un raport datorie – PIB de aproape 138%, iar Germania își mărește împrumuturile pentru investiții în infrastructură, apărare și digitalizare. La polul opus, țări mici, precum Estonia, Malta sau Letonia mențin datorii reduse, deși rămân vulnerabile la șocuri externe.

Creșterea datoriei accelerate în unele state completează tabloul: Polonia înregistrează o majorare record de 23,5% într-un singur an, în timp ce România afișează o creștere de 18%, alimentată de nevoile de finanțare publică și preocupările de securitate. Suedia și Bulgaria marchează, la rândul lor, avansuri semnificative, în timp ce Grecia, Danemarca, Irlanda și Cipru sunt printre puținele țări care reușesc să-și reducă povara financiară.

Pe termen lung, Estonia se detașează printr-o creștere de peste 320% a datoriei în ultimul deceniu, însă rămâne cu unul dintre cele mai scăzute niveluri de îndatorare din UE. România se situează imediat după, cu o creștere de peste 245%, reflex al unui model bugetar bazat tot mai mult pe împrumuturi.

