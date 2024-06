România, pregătită pentru duelul cu Slovacia: “Mergem să câștigăm”

În partida cu Belgia, România a pierdut cu 2-0, dar “tricolorii” au făcut un meci superb.

Toţi ne-am dorit foarte mult în meciul precedent, probabil că de aceea am luat uneori decizii greşite. Dar e în trecut, am analizat ce am făcut greşit, iar acum suntem foarte încrezători, mergem să câştigăm cu Slovacia. Dorim să ne revanşăm faţă de suporteri, să le producem din nou bucurii. Eu vreau să le mulţumesc, cred că toată Europa a fost uimită de ce s-a întâmplat pe stadion şi în afara lui cu suporterii români,

a afirmat Drăguş.