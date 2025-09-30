De către

România continuă procesul de înzestrare cu armament american, iar Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis Parlamentului solicitarea de aprobare pentru noi achiziții.

Pachetul propus, care depășește valoarea de 8 miliarde de dolari, include vehicule, arme, muniții, echipamente, simulatoare și instruire.

Programul de achiziții a început în 2023, odată cu cumpărarea a 54 de tancuri Abrams modernizate și 12 derivate pe șasiu de tanc – tractoare de evacuare, poduri mobile de asalt și dragoare de mine – în valoare de 1,068 miliarde dolari.

Livrarea este estimată pentru anul 2028.

Faza a doua a etapei 1: completarea capabilităților

MApN cere acum acordul pentru faza a doua a etapei 1, care presupune dotarea batalionului existent cu armament și echipamente suplimentare:

54 de mitraliere M240,

muniții de 120 mm pentru antrenament și luptă,

grenade fumigene,

simulatoare de instrucție tactică și trageri,

echipamente de testare și piese de schimb,

servicii de instruire și asistență tehnică.

Valoarea acestei etape este estimată la 458,2 milioane dolari, plus TVA.

Etapa 2: achiziția a 216 tancuri Abrams noi

Paralel, Ministerul Apărării vrea să lanseze și etapa a doua a programului, care prevede cumpărarea a 216 tancuri Abrams și 76 de vehicule derivate (16 tractoare de evacuare, 44 de poduri mobile de asalt și 16 dragoare de mine).

În plus, vor fi achiziționate suport logistic și echipamente de instruire.

Valoarea estimată a acestei etape se ridică la circa 7,544 miliarde dolari, plus TVA.

Calendarul noilor achiziții

În total, faza a doua a etapei 1 și etapa a doua a programului Abrams depășesc 8 miliarde dolari. MApN intenționează să înceapă procedurile de achiziție în cursul acestui an.

