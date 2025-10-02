Punctajul obținut de țara noastră în 2025 este de 42 din 100, în scădere cu patru puncte, față de anul anterior

România a înregistrat o scădere semnificativă în clasamentul internațional, privind dezvoltarea infrastructurii pentru vehicule electrice, coborând de pe locul 20 pe 27 dintr-un total de 33 de state analizate, potrivit celei mai recente ediții a raportului „EV Charging Index” realizat de compania de o companie de consultanță, citată de Agerpres.

Punctajul obținut de țara noastră în 2025 este de 42 din 100, în scădere cu patru puncte, față de anul anterior. Deși rețeaua națională de stații de încărcare s-a extins cu 33% în 2024, ajungând la peste 4.500 de puncte, ritmul rămâne insuficient pentru a atinge obiectivele asumate prin PNRR, 22.400 de puncte până în 2026.

Un alt semnal de alarmă îl reprezintă accesul limitat la infrastructura de încărcare privată: doar 40% dintre șoferii de vehicule electrice își încarcă mașinile acasă, iar 38% nu dispun deloc de o stație proprie, una dintre cele mai scăzute rate la nivel global.

În ciuda acestor probleme, interesul pentru mobilitatea electrică persistă. Trei sferturi dintre respondenții sondajului declară că ar opta pentru un vehicul electric la următoarea achiziție, motivați, în principal, de costurile reduse de utilizare și întreținere. Totuși, segmentul BEV a suferit o contracție semnificativă: după un an record în 2023, vânzările au scăzut cu aproximativ 30% în 2024, influențate de modificările programului Rabla Plus și reducerea subvențiilor.

În plan global, China domină autoritar clasamentul cu un scor de 77 din 100, urmată de Norvegia, SUA, Marea Britanie și Germania. România rămâne mult în urmă, fiind nevoită să accelereze implementarea proiectelor dacă vrea să recupereze decalajul față de restul Europei.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube