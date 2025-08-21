România, pe primul loc în grupa de precalificare! Ungaria a pierdut surprinzător și a schimbat calculele

De către
Dragos Soneriu
-
0
76
8a6eecb4 f97c 4429 a377 d542c9f11efa

Tricolorii merg în preliminariile Campionatului Mondial de baschet din 2027 din postura de lideri ai grupei E.

Naționala de baschet masculin a României a încheiat pe locul 1 grupa E din faza a doua a precalificărilor pentru Campionatul Mondial din 2027, profitând de înfrângerea neașteptată a Ungariei în fața Macedoniei de Nord, scor 75-82.

După ce România pierduse la Szolnok, 66-86 cu Ungaria, părea că maghiarii vor termina în fruntea grupei. Rezultatul de miercuri seara a schimbat însă situația, astfel că tricolorii au rămas lideri, cu 7 puncte (trei victorii și o înfrângere). Ungaria s-a clasat pe locul secund, cu 6 puncte, iar Macedonia de Nord a încheiat pe locul 3.

România își asigurase deja calificarea mai departe, după cele trei victorii consecutive obținute: 80-72 cu Macedonia de Nord (în deplasare), 76-64 cu Ungaria și 79-66 cu Macedonia de Nord (ambele la Oradea).

Programul României în preliminariile CM 2027 (Grupa B)

  • 27 noiembrie: Grecia – România
  • 30 noiembrie: România – Muntenegru
  • 27 februarie: Portugalia – România
  • 2 martie: România – Portugalia
  • 2 iulie: România – Grecia
  • 5 iulie: Muntenegru – România

Primele trei echipe din grupă vor avansa în faza a doua a preliminariilor, păstrându-se rezultatele din prima fază.

Rezultatele României în faza a doua a precalificărilor:

  • 2 august: Macedonia de Nord – România 72-80
  • 6 august: România – Ungaria 76-64
  • 13 august: România – Macedonia de Nord 79-66
  • 16 august: Ungaria – România 86-66

Urmărește România Liberă pe XFacebook și Google News!