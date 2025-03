Crin Antonescu explică de ce România nu trebuie să trimită trupe în Ucraina. El spune, miercuri seara, că România are puține trupe și ele sunt necesare pentru apărarea flancului estic și, în plus, trupele de menținere a păcii nu se iau, de obicei, din țările vecine.

Pentru că a spus „fără cizme românești în Ucraina”, Crin Antonescu a fost întrebat cum i-ar explica lui Macron că nu dorește să trimită trupe de menținere a păcii din România în Ucraina, în ipoteza în care ar fi președinte al României.

„România are puține trupe. Domnul Macron știe foarte bine. În general (România – n.r.) are puține trupe. Știți că în momentul ăsta și trupele străine din bazele NATO din România sunt puține și cele mai multe sunt franceze, nu americane. Noi avem trupe puține. Ele sunt foarte necesare pentru apărarea acestei părți a flancului estic al NATO. Noi nu vorbim doar de apărarea României. Sau cum vorbim de apărarea României, vorbim implicit despre asta. Contribuim la efortul inclusiv de menținere a păcii altfel decât cu soldați acolo, logistic, cum am și ajutat de altfel Ucraina. Și sigur că, pe de altă parte, după cum e aproape tradițional, trupele de menținere a păcii, dacă despre asta vorbim, nu prea se iau din țările vecine”, a spus Crin Antonescu, la Digi 24.

Candidatul coaliției îl vede pe Macron în rol de lider al UE

Candidatul a precizat că forțe românești au mers în alte zone ale globului și dacă va fi nevoie, sub egida NATO.

Întrebat, în continuare, dacă îi este clar de ce președintele Macron insistă cu trupele de menținere a păcii în condițiile în care nici măcar nu s-au început negocierile pentru un acord, Antonescu a spus că președintele Macron, cel mai probabil și-a asumat un rol de lider în Uniunea Europeană și în dialogul cu americanii.

„Convingerea mea este, și o spun ca unul care sunt trup și suflet european, n-am cum fi altceva, ca orientare politică, culturală, cum doriți, nu avem o soluție durabilă, sănătoasă a conflictului în Ucraina și nici al raporturilor cu Rusia, fără partea americană. Noi trebuie neapărat să îi scoatem, dacă pot să-mi permit să spun așa, pe americani din paradigma unui dialog bilateral, peste capul Europei sau ignorând Europa cu Rusia”, a mai spus Antonescu.

