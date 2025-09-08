De către

O delegație de investitori internaționali, coordonată de JP Morgan, a efectuat o vizită de lucru în România, în cadrul unui turneu în mai multe state din Europa Centrală și de Est, reafirmând interesul pentru piața românească.

La Palatul Victoria, participanții s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan, pentru a discuta despre stabilitatea financiară a țării, despre măsurile de corectare a dezechilibrelor și despre planurile de consolidare economică, conform unui comunicat al Guvernului.

Reprezentanții delegației au remarcat atât oportunitățile de creștere ale pieței din România, cât și importanța adoptării unor politici clare de responsabilitate fiscală.

„Stabilitatea politică internă a fost de asemenea subliniată ca factor esențial pentru continuitatea reformelor și menținerea predictibilității economice,” au precizat oficialii.

Guvernul a prezentat măsuri pentru păstrarea încrederii și disciplină fiscală

Executivul a evidențiat pachetele de măsuri în curs de implementare, menite să răspundă nevoii de disciplina fiscală și să mențină încrederea investitorilor și partenerilor internaționali în economia României.

Pe lângă premier, la discuții au mai fost prezenți șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și consilierul onorific Ionuț Dumitru.

