România, lovită de iarnă timpurie: ninsori pe Transalpina și Transfăgărășan, atenționare meteo valabilă pentru trei zile

Luni dimineață, întreaga țară a intrat sub o informare de vreme severă emisă de meteorologi, după ce temperaturile au scăzut brusc în toate regiunile. Deși ne aflăm abia la final de septembrie, iarna a venit mai devreme în zonele de munte, unde ninsorile au început să se aștearnă încă din noaptea de duminică spre luni.

Atenționare meteo în România

Pe Transalpina, la altitudini de peste 1.700 de metri, stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri. Drumarii au fost nevoiți să scoată utilajele și să împrăștie material antiderapant, pentru a preveni blocajele și accidentele, mai ales că pe cea mai înaltă șosea din țară sunt încă numeroși turiști. Situația este similară și pe Transfăgărășan, unde stratul de zăpadă a atins aproximativ doi centimetri.

Autoritățile atrag atenția șoferilor să circule cu maximă prudență și să evite deplasările inutile în zonele montane, unde ceața și viscolul reduc vizibilitatea și favorizează apariția poleiului. Polițiștii recomandă ca vehiculele să fie deja echipate cu anvelope de iarnă, deși calendaristic sezonul rece nu a început.

Ninsori au fost raportate și la Vârful Omu, dar și în Munții Harghitei, în stațiunea Mădăraș, unde stratul de zăpadă depășește cinci centimetri pe alocuri.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, avertizarea de vreme rea este valabilă pentru următoarele trei zile. Temperaturile minime vor coborî până la 1 grad Celsius în zonele joase, iar la munte vor scădea sub limita de îngheț. Precipitațiile vor cuprinde aproape întreaga țară, iar la altitudini mai mari de 1.700 de metri vor predomina ninsorile.

