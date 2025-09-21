România devine, în sezonul agricol 2025–2026, principalul punct de atracție pentru marile state importatoare

Conform datelor oficiale, citate de AgroTV, aproape trei milioane de tone de produse agricole au plecat deja spre piețele externe, confirmând că recoltele locale au devenit resursa-cheie a Europei de Est.

Dacă Egiptul și Iordania rămân cumpărători tradiționali ai grâului și orzului românesc, în ultimii ani a apărut pe listă un nou jucător strategic: Arabia Saudită. Una dintre cele mai bogate țări ale lumii a început să importe în volume masive cereale românești, diversificând astfel portofoliul de clienți externi. În sezonul anterior, regatul a cumpărat peste 800.000 de tone de grâu, la aproape același nivel cu Egiptul (820.000 tone) și mult peste achizițiile Iordaniei (520.000 tone). În ceea ce privește orzul, Arabia Saudită s-a situat pe primul loc, depășind chiar și statele care, de obicei, dominau topul importurilor, precum Iordania și Kuweit.

Sezonul actual confirmă tendința de creștere a interesului pentru grânele românești. Egiptul, prin instituția Future of Egypt (FoE), structură cu rol strategic și conexiuni militare, a semnat pe 18 august 2025 un contract, pentru cel puțin 200.000 de tone de grâu franțuzesc, dar și pentru cantități mai mici, de câte 30.000 de tone, provenite din Ucraina și România. Prețul de achiziție s-a stabilit la 265–270 dolari pe tonă, o valoare competitivă în actualul climat economic.

Performanțele pe piața exporturilor au fost posibile, datorită unei recolte interne excepționale. Potrivit ministrului Agriculturii, Florin Barbu, România a încheiat campania de toamnă cu un volum total de 19,3 milioane de tone de cereale și rapiță, cu peste 5 milioane de tone mai mult decât în 2024. Din această cantitate, 2,5 milioane de tone revin rapiței, ceea ce arată nu doar o creștere a productivității, ci și o diversificare a culturilor.

„Aceste rezultate confirmă că sprijinul constant și bine direcționat acordat agricultorilor români dă roade”, a declarat Barbu, subliniind că sectorul agricol este „cea mai mare bogăție a României”. Oficialul a îndemnat populația să opteze pentru produsele locale, accentuând importanța consumului intern, pentru consolidarea pieței agricole.

Într-o Europă agricolă aflată sub presiunea schimbărilor climatice și a volatilității piețelor, succesul României capătă o semnificație aparte. În timp ce alți producători se confruntă cu scăderi dramatice de randament, fermierii români reușesc să mențină un echilibru între cererea externă și cea internă, consolidându-și reputația de furnizori de încredere.

Cu piețe solide în Orientul Mijlociu și o producție record, agricultura românească devine nu doar motor economic național, ci și o ancoră de stabilitate pentru un comerț global din ce în ce mai fragil.

