România, lăudată internațional. The Guardian titrează: „Cel mai mare sistem de garanție-returnare din lume”

La doi ani de la implementarea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), România a reușit o transformare spectaculoasă: rata de colectare și reciclare a ambalajelor de băuturi a ajuns la 94%, un salt uriaș pentru o țară care, până recent, se afla la coada clasamentelor europene în privința reciclării.

România, în prim-plan privind reciclarea

În sate și orașe deopotrivă, românii au integrat rapid noul sistem în rutina lor. În Pianu de Jos, de exemplu, localnica Dana Chitucescu strânge săptămânal saci întregi de PET-uri, doze și sticlă, pe care îi predă la magazinul din sat, recuperând câte 0,50 lei pentru fiecare ambalaj. „Toată lumea din sat folosește sistemul. E simplu și ne ajută pe toți”, povestește ea, potrivit sursei citate.

Românii au returnat între noiembrie 2023 și septembrie 2025 aproximativ 7,5 miliarde de ambalaje – inclusiv 4 miliarde de PET-uri și 2 miliarde de doze metalice. În total, au fost colectate peste 500.000 de tone de materiale reciclabile, România ajungând să dețină cel mai mare sistem integrat de garanție-returnare din lume.

Succesul este cu atât mai remarcabil cu cât, timp de un deceniu, România abia depășea o rată de reciclare municipală de 11–14%. Implementarea SGR, lansat la finalul lui 2023 după o mobilizare accelerată a autorităților și industriei, a creat una dintre cele mai extinse rețele logistice din țară.

Modelul este unul return-to-retail: orice magazin care vinde băuturi trebuie să accepte și ambalajele înapoi, fie prin automate, fie manual, având și o compensație financiară pentru procesare. 90% dintre români au folosit sistemul cel puțin o dată, iar 60% îl utilizează regulat.

Succesul României atrage interes internațional – state precum Polonia, Turcia, Bulgaria sau Serbia studiază sistemul pentru implementări similare. Există, totodată, discuții privind extinderea schemei la alte tipuri de ambalaje, însă autoritățile spun că nu vor grăbi procesul.

Deși sistemul este considerat un reper european, organizațiile de mediu avertizează că ambalajele de băuturi reprezintă doar 5% din totalul deșeurilor din România, iar rata națională de reciclare rămâne scăzută, la doar 12% în 2024. Extinderea reutilizării și gestionarea altor tipuri de ambalaje rămân provocările majore ale următorilor ani.

Pentru oamenii din comunități însă, schimbarea este deja vizibilă. Drumurile nu mai sunt pline de PET-uri, iar gunoaiele nu mai ajung în râuri după fiecare ploaie.

E unul dintre puținele lucruri pe care România le face excepțional de bine, spune Chitucescu, mândră că, de data aceasta, fratele ei din Spania o invidiază.

