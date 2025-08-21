Ilie Bolojan merge în Republica Moldova pentru prima dată în calitate de premier al României, țară care, potrivit datelor oficiale publicate de Executivul de la Chișinău, se află pe locul 6 printre cei mai mari parteneri de dezvoltare în funcție de sumele efectiv trimise în Republica Moldova, dar al treilea stat, după SUA și Japonia.

România s-a angajat să ajute cu suma de 70,57 de milioane de euro, sumă nerambursabilă pe care a și virat-o Republicii Moldova în 2024, conform Raportului privind asistența externă acordată Republicii Moldova în anul 2024, publicat de Guvernul de la Chișinău.

Suma este mai mare decât cea virată deja de marile puteri europene, precum Germania, care a trimis 25,35 de milioane de euro, și Franța, 54,1- milioane de euro. Este drept, angajamentele lor au fost mai mari decât ale României, de 188,11 milioane de euro, respectiv 154,2 milioane de euro.

Premierul Ilie Bolojan va merge sâmbătă, 23 august, într-o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României. Programul va include o serie de activități desfășurate împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.

Potrivit unui comunicat al Palatului Victoria, discuțiile se vor concentra asupra principalelor teme și proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanțate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum și aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.

„În acest context, Prim-Ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relației bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră și o istorie comună, precum și sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a transmis Guvernul.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare conduce în topul partenerilor Republicii Moldova

Potrivit cifrelor oficiale, valoarea totală a angajamentelor asumate pentru proiectele de asistență externă active în anul 2024 a fost de aproximativ 3,77 miliarde de euro, din care circa 1,59 miliarde de euro debursate efectiv pe parcursul anului.

Volumul debursărilor înregistrate în anul 2024 reprezintă o diminuare de aproximativ 11% comparativ cu anul 2023, când volumul total al debursărilor a fost de circa 1,77 mld.euro

„Această diferență se explică în principal prin reducerea contribuțiilor directe ale unor parteneri bilaterali, în special ale Statelor Unite ale Americii, care în 2023 a fost cel mai mare donator bilateral, cu aproximativ 152,7 mil.euro Scăderea asistenței acordate de SUA reflectă ajustările intervenite în cadrul programelor de asistență externă ale acestui partener, inclusiv revizuiri și reevaluări ale politicilor de finanțare, aspecte comunicate public de autoritățile americane”, potrivit raportului.

În topul partenerilor de dezvoltare, după valoarea totală a debursărilor efective în 2024, s-au situat Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu aproximativ 321,5 mil. EUR, urmată de Fondul Monetar Internațional, cu circa 302,7 mil. EUR, și Comisia Europeană, cu aproximativ 225,8 mil.euro De asemenea, Banca Mondială a debursat circa 125,5 mil.euro Statele Unite ale Americii au contribuit estimativ cu 90 mil. EUR, urmate de Japonia, cu 84,3 mil.euro.

În top urmează România cu 70,57 mil. EUR, Banca Europeană de Investiții cu aproximativ 62,76 mil. EUR și Canada cu circa 54,22 mil. EUR și Franța cu circa 54,1 mil.euro.

