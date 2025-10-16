De către

România se află printre țările cu cele mai mari cantități de deșeuri alimentare din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat pentru 2023. În total, românii au irosit aproximativ 3,4 milioane de tone de alimente într-un singur an.

În 2023, fiecare cetățean al UE a aruncat, în medie, 130 de kilograme de alimente. Mai mult de jumătate din această cantitate (53%) provine din deșeuri menajere, echivalentul a 69 kg pe locuitor.

Restul de 47% se înregistrează pe lanțul de aprovizionare cu alimente:

19% din fabricația produselor alimentare și băuturilor (24 kg/persoană)

11% din restaurante și servicii alimentare (14 kg/persoană)

10% din producția primară (12 kg/persoană)

8% din comerțul cu amănuntul și alte forme de distribuție (10 kg/persoană).

România, în topul european al risipei

În UE, cele mai mari cantități de deșeuri alimentare au fost raportate în:

Germania – 10,9 milioane tone

Franța – 9,7 milioane tone

Italia – 8,1 milioane tone

Polonia – 4,6 milioane tone

România – 3,4 milioane tone.

România produce mai multe deșeuri decât Spania (3,1 milioane tone) sau Țările de Jos (2,08 milioane tone), ceea ce o situează pe locul cinci în Uniunea Europeană, conform statisticilor Eurostat.

