România, fără reprezentante la US Open! Todoni și Țig au cedat în primul tur al calificărilor

Anca Todoni și Patricia Țig au fost eliminate încă din runda inaugurală a calificărilor la US Open.

Anca Todoni (locul 113 WTA) a părăsit turneul de la New York după un duel dramatic cu britanica Harriet Dart (locul 225 WTA). Românca a fost învinsă în trei seturi, scor 5-7, 7-6 (3), 6-7 (6), la capătul unei confruntări maraton de 3 ore și 24 de minute.

Todoni, a 13-a favorită pe tabloul calificărilor, a început puternic partida și a condus cu 2-0. Britanica a revenit și a preluat conducerea la 4-3, dar sportiva din România a egalat și a avut 5-4 pe tabelă. Finalul setului a fost însă controlat de Dart, care a legat trei game-uri consecutive și a închis primul act la 7-5.

În setul al doilea, românca a pornit din nou bine, câștigând primul game, dar adversara a trecut rapid la 4-1. Todoni a reușit o revenire spectaculoasă, egalând la 4 și trecând chiar în avantaj după un game extrem de disputat. Britanica a forțat tiebreak-ul, însă acolo sportiva de pe locul 113 WTA a dominat și s-a impus cu 7-3, trimițând partida în decisiv.

Setul al treilea a fost un adevărat roller-coaster. Todoni a condus cu 2-1, dar apoi a cedat trei game-uri la rând, permițând adversarei să se distanțeze. Românca a revenit cu un break și a anulat două mingi de meci la 3-5, însă duelul a ajuns din nou în tiebreak. Deși a început mai bine, cu un punct câștigat pe serviciul adversarei, Anca Todoni a fost depășită de Dart, care a încheiat partida cu patru puncte consecutive.

Patricia Țig, învinsă clar de Burrage

Patricia Țig (locul 218 WTA) nu a reușit să treacă nici ea de primul tur al calificărilor. Românca a pierdut în fața britanicei Jodie Burrage (locul 149 WTA), scor 4-6, 0-6, după doar 70 de minute de joc.

Primul set a fost echilibrat până la 4-4, însă Burrage și-a adjudecat următoarele două game-uri, profitând de un break reușit la final. Setul secund a fost dominat autoritar de sportiva din Marea Britanie, care a câștigat toate cele șase game-uri, în timp ce Țig nu a reușit să adune mai mult de două puncte pe serviciul adversarei.

În urma acestor rezultate, România rămâne fără reprezentante pe tabloul calificărilor de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!