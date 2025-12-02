7.2 C
România economică se reașază pe hartă: 2025 aduce diferențe teritoriale tot mai evidente

Dana Macsim
de Dana Macsim
Suceava, Botoșani, Vaslui și Mehedinți se află în topul evoluțiilor procentuale, semnalând creșteri între 7% și aproape 10% ale PIB-ului pe cap de locuitor

În 2025, economia României intră într-o etapă de avans temperat, dar cu variații regionale care conturează un tablou tot mai contrastant între județe. Cele mai recente estimări ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP), citate de Hotnews indică un ritm diferit al dezvoltării locale, unele zone accelerând puternic, iar altele abia reușind să-și revină, după corecțiile din anii precedenți. Acest comportament economic neuniform devine esențial în analiza viitoarelor investiții publice și private, dar și în înțelegerea evoluției nivelului de trai, măsurat prin PIB pe locuitor.

Există și județe care intră pe teren negativ. Galați este singurul județ care va înregistra o contracție economică pentru al doilea an consecutiv, -0,7% în 2025, după scăderea de 0,9% din 2024. Prahova rămâne în zona de stagnare (0%), iar Tulcea abia reușește să se mențină în teritoriu pozitiv, cu un avans de doar 0,1%.

Pe de altă parte, câteva județe devin punctele forte ale avansului economic național. Constanța și Gorj conduc clasamentul cu +3% fiecare. Motorul dezvoltării în aceste zone îl reprezintă sectoare diferite: industria energetică și activitatea portuară în Constanța, respectiv restructurările din energie și investițiile industriale în Gorj, care recuperează o parte din pierderile severe din 2024. Dolj păstrează trendul bun, grație industriei auto (+2,5%), iar județele din Câmpia Dunării – Giurgiu și Ialomița – încep să capitalizeze din modernizarea agriculturii și extinderea logisticii (+2,5%). Bacăul marchează și el o revenire solidă, peste nivelul anului trecut (+2,1%).

În paralel, există județe care și-au atins deja „maturitatea economică”. Timiș, Cluj, Brașov, Sibiu, Ilfov și București avansează lent, dar constant. Rata de creștere este mai redusă, comparativ cu zonele emergente, însă aceste regiuni pornesc de la un nivel ridicat al PIB/locuitor. Diferențele se văd cel mai clar în analiza puterii economice per locuitor. București rămâne lider detașat cu peste 54.600 euro pe locuitor în 2025, urmat de Cluj, Timiș și Brașov. Constanța intră și ea în grupul câștigătorilor, beneficiind de investiții constante în infrastructură, industrial și logistic.

În același timp, unele județe recuperează vizibil de la niveluri mai mici. Suceava, Botoșani, Vaslui și Mehedinți se află în topul evoluțiilor procentuale, cu creșteri între 7% și aproape 10% ale PIB-ului pe cap de locuitor. Diferențele între regiuni se mențin însă considerabile și rămân unul dintre principalele obstacole în convergența economică națională.

