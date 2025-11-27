Ministerul Finanțelor a publicat luni după-amiază execuția bugetară pentru perioada ianuarie–octombrie, interval în care statul a înregistrat venituri totale de 531,55 miliarde lei, cu 12,3% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, cheltuielile bugetare au atins 640,42 miliarde lei, o creștere de 9,9%, arată datele publicate de Ministerul Finanțelor.

Diferența dintre încasări și cheltuieli se traduce într-un deficit bugetar de 5,72% din PIB pentru primele zece luni.

În comparație, anul 2024 s-a închis cu un deficit de 8,6% pe metodologia cash și 9,3% pe metodologia ESA, utilizată de Comisia Europeană.

Evoluția principalelor venituri: TVA, accize și contribuții sociale

Veniturile din TVA au ajuns la 108,38 miliarde lei, în creștere cu 9,2%, pe fondul majorării cotelor de TVA aplicate începând cu 1 august 2025.

Cele mai mari sume la buget au provenit însă din contribuțiile sociale (sănătate și pensii), care au totalizat aproape 173 miliarde lei, cu 10,5% mai mult decât anul trecut.

Alte evoluții importante:

Impozitul pe venit și salarii: 48,6 miliarde lei, +19,5%

Accize: aproape 40 miliarde lei, +10,2%

Impozitul pe profit: 38,1 miliarde lei, +15,8%

Venituri nefiscale: 46,3 miliarde lei, +9%

Cea mai rapidă creștere a fost marcată de impozitul „pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale”, care a urcat cu 29,7%, până la 2,09 miliarde lei.

Cheltuielile care apasă bugetul: dobânzi și programe finanțate din PNRR

Cheltuielile cu dobânzile au cunoscut o creștere accelerată, urcând cu 42,3% și ajungând la 46,78 miliarde lei, cu aproape 14 miliarde lei mai mult față de anul trecut.

Cheltuielile totale includ:

Asistență socială: 209,12 miliarde lei (+12,7%)

Cheltuieli de personal: 140,34 miliarde lei (+5%)

Bunuri și servicii: aproximativ 80 miliarde lei (+5,5%)

Subvenții: 10 miliarde lei (−32,6%), cea mai importantă scădere din buget

Cele mai dinamice creșteri au fost înregistrate la proiectele finanțate prin PNRR, unde cheltuielile au avansat cu 121,7%, adăugând aproape 8 miliarde lei în plus față de anul precedent.

