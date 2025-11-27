5.7 C
București
vineri, 28 noiembrie 2025
caută...
AcasăEconomieEconomie internăRomânia, după 10 luni de execuție bugetară: deficitul trece de 5,7% din...

România, după 10 luni de execuție bugetară: deficitul trece de 5,7% din PIB, cheltuielile cresc mai repede decât veniturile

Economie internăȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

Ministerul Finanțelor a publicat luni după-amiază execuția bugetară pentru perioada ianuarie–octombrie, interval în care statul a înregistrat venituri totale de 531,55 miliarde lei, cu 12,3% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, cheltuielile bugetare au atins 640,42 miliarde lei, o creștere de 9,9%, arată datele publicate de Ministerul Finanțelor.

Diferența dintre încasări și cheltuieli se traduce într-un deficit bugetar de 5,72% din PIB pentru primele zece luni.

În comparație, anul 2024 s-a închis cu un deficit de 8,6% pe metodologia cash și 9,3% pe metodologia ESA, utilizată de Comisia Europeană.

Evoluția principalelor venituri: TVA, accize și contribuții sociale

Veniturile din TVA au ajuns la 108,38 miliarde lei, în creștere cu 9,2%, pe fondul majorării cotelor de TVA aplicate începând cu 1 august 2025.

Cele mai mari sume la buget au provenit însă din contribuțiile sociale (sănătate și pensii), care au totalizat aproape 173 miliarde lei, cu 10,5% mai mult decât anul trecut.

Alte evoluții importante:

  • Impozitul pe venit și salarii: 48,6 miliarde lei, +19,5%
  • Accize: aproape 40 miliarde lei, +10,2%
  • Impozitul pe profit: 38,1 miliarde lei, +15,8%
  • Venituri nefiscale: 46,3 miliarde lei, +9%

Cea mai rapidă creștere a fost marcată de impozitul „pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale”, care a urcat cu 29,7%, până la 2,09 miliarde lei.

Cheltuielile care apasă bugetul: dobânzi și programe finanțate din PNRR

Cheltuielile cu dobânzile au cunoscut o creștere accelerată, urcând cu 42,3% și ajungând la 46,78 miliarde lei, cu aproape 14 miliarde lei mai mult față de anul trecut.

Cheltuielile totale includ:

  • Asistență socială: 209,12 miliarde lei (+12,7%)
  • Cheltuieli de personal: 140,34 miliarde lei (+5%)
  • Bunuri și servicii: aproximativ 80 miliarde lei (+5,5%)
  • Subvenții: 10 miliarde lei (−32,6%), cea mai importantă scădere din buget

Cele mai dinamice creșteri au fost înregistrate la proiectele finanțate prin PNRR, unde cheltuielile au avansat cu 121,7%, adăugând aproape 8 miliarde lei în plus față de anul precedent.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Moment emoționant la Rotterdam! Robin van Persie și-a debutat fiul în meciul cu Celtic

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Legenda „lalelelor” i-a oferit fiului său, Shaqueel, primele minute la echipa mare, într-un context dificil pentru formația olandeză.Robin van Persie (42 de ani), actualul...

Vreme severă în aproape toată România: ploi, lapoviță și ninsoare până duminică

Meteo Narcis Rosioru - 0
Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o informare de vreme severă, valabilă în aproape toată țara, precum și o avertizare Cod galben pentru...

Florin Tănase, nemulțumit după eșecul de la Belgrad! Căpitanul FCSB a dat vina pe apărare: „Ca de obicei, primim goluri ușor”

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Mijlocașul roș-albaștrilor a tras un semnal de alarmă după înfrângerea cu Steaua Roșie: „Adversarii ajung în careul nostru și se întâmplă ceva…”FCSB a pierdut...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.