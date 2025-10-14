România, dublă calificare la Europenele de tenis de masă! Echipele feminină și masculină merg pe tablourile principale de la Zadar

Tricolorii au câștigat grupele preliminare și continuă lupta pentru medalii la Campionatele Europene din Croația.

Performanță excelentă pentru tenisul de masă românesc! Atât echipa feminină, cât și cea masculină a României s-au calificat luni pe tablourile principale ale Campionatelor Europene de la Zadar (Croația), după ce au câștigat fără emoții grupele preliminare.

Fetele, victorioase cu Țara Galilor și Luxemburg

Selecționata feminină, condusă de Viorel Filimon, a început competiția cu o victorie clară, 3-0 împotriva Țării Galilor, apoi a trecut și de Luxemburg, scor 3-1.

România a fost condusă inițial, după ce Adina Diaconu a pierdut dramatic primul meci, 2-3 (11-8, 11-7, 5-11, 9-11, 10-12) cu Sarah De Nutte, dar Andreea Dragoman a întors situația cu două succese importante:

3-2 (11-9, 9-11, 6-11, 11-3, 11-6) cu Enisa Sadikovic

3-2 (11-7, 11-5, 6-11, 8-11, 11-5) cu Sarah De Nutte

Punctul decisiv a fost adus de Bernadette Szocs, care a dominat autoritar duelul cu Melisa Sadikovic, scor 3-0 (11-2, 11-2, 11-6).

România, vicecampioană europeană la ediția precedentă, confirmă statutul de favorită principală, echipa noastră fiind lider în clasamentul continental feminin din luna iunie.

Băieții, fără set pierdut în faza grupelor

Nici echipa masculină nu s-a lăsat mai prejos. După 3-0 cu Olanda, tricolorii au repetat scorul și în fața Slovaciei, demonstrând o formă impecabilă.

Rezultatele complete:

Ovidiu Ionescu – Yang Wang 3-0 (11-7, 11-8, 13-11)

– 3-0 (11-7, 11-8, 13-11) Eduard Ionescu – Lubomir Pistej 3-0 (11-7, 11-7, 11-2)

– 3-0 (11-7, 11-7, 11-2) Iulian Chiriță – Jakub Zelinka 3-0 (13-11, 11-9, 11-6)

Echipa masculină a României, aflată pe locul 6 în Europa, a impresionat prin consistență și disciplină, confirmând progresul din ultimii ani. La ediția anterioară, tricolorii s-au oprit în optimile de finală, dar obiectivul din acest an este o clasare între primele patru națiuni.

Ambele echipe merg acum pe tabloul principal al competiției, unde vor înfrunta adversari din elita tenisului de masă european. Evoluțiile solide din faza grupelor oferă României motive reale de optimism pentru o nouă performanță de top la nivel continental.