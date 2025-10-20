România, din nou vicecampioană europeană la tenis de masă! Germania rămâne o nucă prea tare pentru tricolore

Fetele lui Andrei Filimon au cucerit medaliile de argint la Campionatul European din Zadar, ajungând la a șasea finală consecutivă.

Echipa feminină de tenis de masă a României a scris din nou istorie, cucerind medalia de argint la Campionatul European desfășurat la Zadar, Croația. A fost a șasea finală consecutivă disputată de tricolore și a treia ediție la rând în care au urcat pe treapta a doua a podiumului.

În ultimul act, România a cedat în fața Germaniei, scor 0-3, într-o reeditare a finalei din 2023. Ultima dată când tricolorele au câștigat aurul continental a fost în 2019, la Nantes.

Parcurs excelent până în finală

Fetele antrenate de Andrei Filimon au avut un turneu aproape perfect. În faza grupelor au învins Țara Galilor (3-0) și Luxemburg (3-1), iar în fazele eliminatorii au trecut de Serbia (3-2), Slovacia (3-0) și Olanda (3-0).

Ajunse în finală, tricolorele au dat peste o formație germană extrem de solidă, aflată în plină formă și cu experiență superioară în momentele decisive.

Szocs, Samara și Dragoman au luptat, dar Germania a fost impecabilă

Primul meci, între Bernadette Szőcs și Annett Kaufmann, a fost unul spectaculos, cu schimburi intense și momente de echilibru. Bernadette a dus confruntarea în set decisiv, însă adversara s-a impus cu 3-2 (4-11, 12-10, 8-11, 11-6, 5-11).

A urmat duelul dintre Elizabeta Samara și Sabine Winter, în care sportiva româncă a încercat o revenire în setul al treilea, dar a pierdut cu 1-3 (5-11, 8-11, 11-8, 7-11).

Soarta trofeului s-a decis în partida dintre Andreea Dragoman și Nina Mittelham. După un început echilibrat, Dragoman a forțat revenirea în setul al treilea, însă Mittelham a închis confruntarea cu 3-1 (12-14, 8-11, 11-8, 5-11), stabilind scorul final: România – Germania 0-3.

O nouă confirmare pentru o generație excepțională

România a ajuns la a treia medalie de argint consecutivă la Europene (2021, 2023, 2025), continuând o serie impresionantă începută acum aproape un deceniu. Performanța reconfirmă statutul de forță a tenisului de masă european, cu un nucleu constant format din Bernadette Szőcs, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman.

„A fost o finală grea, dar sunt mândru de fete. Au arătat caracter și unitate de echipă. Faptul că suntem constant în finală spune totul despre nivelul și seriozitatea acestui grup”, a spus selecționerul Andrei Filimon după meci.

Tricolorele își trec în palmares un nou argint european și continuă să inspire o generație întreagă de tinere jucătoare care visează să ducă România din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului continental.

