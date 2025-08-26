Românii continuă să alimenteze masiv industria jocurilor de noroc, iar cifrele oficiale arată o dimensiune îngrijorătoare a fenomenului

Potrivit INS, între ianuarie și iunie 2025, românii au cheltuit aproximativ 5,5 miliarde de lei pe pariuri sportive, cazinouri online, loterii și păcănele. Suma este mai mare decât totalul cheltuielilor făcute de turiști pentru cazare în hotelurile din toată țara în aceeași perioadă, care s-au ridicat la 5 miliarde de lei, scrie Hotnews.

România generează doar 0,33% din economia mondială, dar cheltuiește, online, la jocurile de noroc, echivalentul a 3,1% din sumele jucate pe plan global. Practic, românii sunt de zece ori mai activi în acest domeniu, decât în raport cu ponderea economică pe care o au la nivel mondial.

Pentru a înțelege magnitudinea fenomenului: 5,5 miliarde de lei echivalează cu bugetele anuale combinate ale Ministerului Justiției și Ministerului Culturii. Industria este construită pe un mecanism statistic simplu, „casa câștigă”, în timp ce jucătorii pierd, ceea ce face ca aproape toți banii să se reîntoarcă în circuitul operatorilor.

Deși în primele șase luni ale anului trecut suma cheltuită pe jocuri de noroc a fost chiar mai mare, 6,2 miliarde lei, datele actuale arată un recul modest, dar care nu schimbă tendința de consum ridicat.

Comparativ, România se aliniază la trendul regional, însă rămâne printre țările cu un apetit ridicat pentru astfel de activități. În Ungaria, de exemplu, pentru anul 2025 se estimează că populația va cheltui în total circa 1,56 miliarde de euro pe jocuri de noroc, dintre care peste 560 milioane euro doar pe platforme online. În Bulgaria, valoarea anuală a pieței este calculată la 707 milioane euro, din care 561 milioane euro provin din sectorul digital, susținut de peste un milion de jucători activi.

Europa rămâne un continent al contrastelor în acest domeniu. Italia domină prin volum, cu venituri brute de 21 miliarde euro din jocuri de noroc în 2023, urmată de Marea Britanie (19,8 miliarde), Germania și Franța. Totuși, dacă se raportează cheltuiala la numărul de locuitori, liderii sunt țările mici: Cipru, Islanda și Irlanda.

Marea Britanie se detașează la segmentul online, cu peste 11 miliarde de euro generate doar în 2023, mult peste Italia și Franța. România se situează la mijlocul clasamentului european, cu o cheltuială medie estimată între 120 și 150 de euro pe adult, anual.

În ansamblu, tabloul confirmă că industria jocurilor de noroc a devenit un concurent direct pentru sectoare tradiționale, precum turismul și chiar pentru unele domenii bugetare. Fenomenul capătă o dimensiune structurală, iar România, cu un apetit disproporționat pentru „noroc”, se conturează tot mai mult ca o piață captivă.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube