România, de la vară la iarnă în câteva zile: minime sub zero și brumă la sfârșit de săptămână

România trece printr-o schimbare radicală de vreme în a doua parte a acestei săptămâni, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Dacă marți temperaturile urcă până la 32°C în Banat și 28°C în București, de joi începe o răcire accentuată, care va aduce valori chiar negative în anumite zone.

Elena Mateescu, directorul ANM, a explicat la Antena 3 CNN că, spre final de săptămână, minimele vor coborî până la -2°C în depresiunile intramontane, unde se va forma brumă.

Scăderi drastice de temperatură

De la 32°C în sud-vest, maximele vor ajunge la doar 11-12°C în estul Transilvaniei și nordul Moldovei .

. În sud, temperaturile nu vor depăși 20°C , iar pe litoral abia 14-15°C .

, iar pe litoral abia . În București, minima va coborî la 6-7°C.

Precipitații și vânt puternic

Primele ploi vor apărea în vest, nord-vest și centru, cu cantități de 15-20 l/mp, iar vântul va sufla cu 40-50 km/h, amplificând senzația de frig.

Practic, România va trece de la valori de vară la un tablou de toamnă târzie cu accente de iarnă, în mai puțin de 72 de ore.

