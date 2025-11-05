Puterea de cumpărare a românilor a continuat să urce în 2025, însă decalajele regionale mențin țara într-o diviziune economică pronunțată

Conform celui mai recent studiu „NIQ GfK – Purchasing Power Europe 2025”, România ocupă locul 31 din 42 de țări europene, cu o putere medie de cumpărare de 11.105 euro pe cap de locuitor, echivalentul a 55% din media continentală, scrie Hotnews. Creșterea este modestă, dar constantă, susținută de majorările salariale din sectoarele IT, servicii și construcții.

Bucureștiul, de patru ori mai bogat decât Vaslui

Capitala își consolidează poziția de „insulă de prosperitate” în interiorul României. Cu 22.676 euro anual disponibili pentru consum și economii, locuitorii Bucureștiului au o putere de cumpărare, comparabilă cu cea din sudul Poloniei sau vestul Cehiei. La polul opus, județul Vaslui rămâne cea mai săracă zonă a țării, cu doar 5.379 euro pe cap de locuitor, adică de peste patru ori mai puțin.

Clasamentul celor mai bogate județe este dominat, după București, de Cluj, Timiș, Ilfov, Brașov, Sibiu, Argeș, Constanța, Prahova și Arad, toate cu economii dinamice și piețe de muncă conectate la investiții străine. În schimb, Botoșani, Teleorman, Mehedinți și Călărași continuă să se confrunte cu venituri scăzute și oportunități economice limitate.

Cu un nivel de 11.105 euro/locuitor, România depășește doar câteva state din estul Europei, situându-se în spatele Poloniei (14.156 euro) și Cehiei (15.928 euro), dar înaintea Bulgariei, care reduce treptat diferența. Prin comparație, un german dispune de 29.566 euro, iar un danez de peste 33.000 euro anual.

Totuși, România se numără printre țările cu cea mai rapidă creștere procentuală a veniturilor disponibile, alimentată de dinamica salariilor și de migrarea forței de muncă spre domenii mai bine plătite.

„Românii câștigă mai mult, dar nu simt acest lucru în buzunar. Puterea reală de cumpărare depinde de evoluția prețurilor, nu doar de salarii”, notează analiza NIQ GfK.

Media europeană a puterii de cumpărare a urcat la 20.291 euro în 2025, un avans de 4% față de anul precedent. În fruntea clasamentului se află Liechtenstein (71.130 euro), Elveția (53.011 euro) și Luxemburg (38.929 euro), în timp ce Ucraina (2.946 euro) închide lista. Diferența dintre primul și ultimul loc este de 24 de ori, semn că prăpastia dintre Vest și Est persistă, chiar dacă s-a redus considerabil în ultimul deceniu.

Studiul confirmă că România se dezvoltă în două ritmuri distincte. În marile orașe și zonele periurbane, salariile medii nete depășesc 1.500 de euro, iar nivelul de trai se apropie de cel din sudul Europei. În mediul rural, veniturile disponibile, rareori, trec de 600–700 de euro lunar, iar peste 70% din bugetul familiei se duce pe cheltuieli de bază.

