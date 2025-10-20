Numărul deceselor în accidente rutiere în Uniunea Europeană a scăzut cu 2% în 2024 față de 2023, însă România și Bulgaria înregistrează cele mai mari rate ale mortalității.

Potrivit Comisiei Europene, România a raportat 78 de decese în accidente rutiere la un milion de locuitori, iar Bulgaria 74. În contrast, Suedia și Danemarca au cele mai scăzute valori, cu 20 și respectiv 24 decese pe milion de locuitori.

Anul trecut, 19.940 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în întreaga UE, o cifră care arată progrese lente către obiectivul ‘Viziunea zero’ — reducerea la jumătate a deceselor și vătămărilor grave până în 2030 și eliminarea lor aproape completă până în 2050.

Media UE se situează la 45 de victime la un milion de locuitori.

Primele semnale din 2025: progrese și provocări

Datele provizorii pentru primele șase luni ale anului 2025 indică evoluții mixte. Țări precum Grecia, Cehia, România și Slovacia au înregistrat scăderi în numărul de decese, în timp ce alte state se confruntă cu noi provocări.

Comisia Europeană subliniază că siguranța rutieră necesită vigilență constantă și efort comun și va continua să monitorizeze îndeaproape aceste tendințe.

Mesajul Comisiei Europene

„Deși aceste cifre arată progrese continue, trebuie să ne amintim întotdeauna că în spatele fiecărei statistici se află familii și comunități îndurerate. Faptul că aproape 20.000 de oameni și-au pierdut viața în accidente rutiere anul trecut este inacceptabil. Comisia Europeană va continua să sprijine toate statele membre pentru ca drumurile să devină mai sigure. Dar acesta este un efort comun: guvernele, industria și fiecare participant la trafic au un rol de jucat în asigurarea faptului că fiecare călătorie se încheie în condiții de siguranță”, a declarat comisarul pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas.

