Peste 75% dintre românii cu vârste între 25 și 34 de ani nu își continuă educația după liceu, în timp ce mai mult de 70% dintre angajatori caută candidați cu studii superioare sau calificări postliceale.

Datele apar într-un raport Eurostat care arată că România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la participarea în programe de studii postliceale și universitare.

Raportul semnalează că o treime dintre elevii de liceu și 10% dintre cursanții școlilor postliceale renunță treptat la studii, un fenomen care creează un decalaj tot mai mare între cererea și oferta de forță de muncă.

Presiunea mediului social îi împinge pe tineri spre joburi fără calificare

În orașele mici, percepțiile legate de reușită influențează semnificativ opțiunile educaționale ale adolescenților.

Alina Meclea, inspector școlar din Giurgiu, explică pentru Știrile ProTV:

„Într-o comunitate mică, cum e municipiul Giurgiu, copiii văd în jurul lor oameni care trăiesc bine fără prea multe studii. Că nu e nevoie să fii student ca să ai o viață bună. Și în facultate, 48% dintre cei care încep împreună anul I se retrag înaintea licenței. Unii chiar nu fac față. Mulți cred în câștiguri rapide.”

Această realitate se reflectă și în opțiunile profesionale: tinerii fără calificări ajung predominant în joburi slab plătite și cu puține oportunități de avansare.

România, pe ultimul loc în UE la educație terțiară

La nivel european, Irlanda conduce detașat: peste 65% dintre cetățenii săi finalizează o formă de învățământ terțiar. La polul opus, se află Ungaria, Italia și România — cea din urmă înregistrând doar 23% tineri cu studii relevante pentru piața muncii.

Mara Șuteu, reprezentantă a unei platforme de angajări, explică direcția pieței:

„Peste 70% sunt pentru cei care au cel puțin studii postliceale. Vorbind de candidații activi în ultimele 3 luni, am observat că 51% dintre aceștia au doar studii medii.”

Angajarea tinerilor cu studii medii durează un an

Pentru tinerii care au absolvit doar liceul, perioada medie de găsire a unui loc de muncă este de aproximativ un an.

Joburile cele mai accesibile rămân cele slab calificate: lucrător comercial, ospătar, ajutor de bucătar sau muncitor necalificat.

