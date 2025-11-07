Autoritățile române au confiscat, în primele zece luni ale anului 2025, peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă, cu o valoare estimată de 172,8 milioane de lei pe piața neagră.

Potrivit datelor centralizate pe platforma StopContrabanda.ro, dezvoltată de BAT, volumul capturilor este de peste trei ori mai mare decât cel înregistrat pe tot parcursul anului 2024.

Cele mai mari cantități de țigarete confiscate provin din regiunile Nord-Est (44,1 milioane), Sud-Est (41,2 milioane) și Vest (27,4 milioane) — zone recunoscute pentru vulnerabilitatea lor la traficul ilicit, din cauza apropierii de granițele cu state non-UE, unde prețurile produselor din tutun sunt de până la trei ori mai mici.

Conform datelor Stop Contrabanda, județele Suceava, Constanța și Timiș domină clasamentul celor mai mari capturi de țigarete destinate traficului ilicit în 2025.

Printre cele mai importante acțiuni se numără:

Suceava (aprilie 2025) – confiscarea a peste 32 de milioane de țigarete, în urma unei operațiuni complexe ce a implicat 26 de percheziții domiciliare în mai multe județe;

Timiș (iunie 2025) – captură record de 25 de milioane de țigarete;

Sibiu (august 2025) – descoperirea unei fabrici ilegale de producere a țigaretelor, cu peste 60 de tone de tutun și 23,3 milioane de țigarete, în valoare totală de peste 188 milioane de lei pe piața neagră.

„Capturi record, dar o piață neagră în creștere”

„Anul 2025 marchează un moment fără precedent în ceea ce priveşte amploarea traficului ilicit de produse din tutun. Capturile record şi creşterea pieţei negre peste media europeană arată necesitatea unei abordări coordonate între autorităţi, industrie şi consumatori. Pentru a combate eficient acest fenomen, este esenţial un cadru fiscal echilibrat şi predictibil, corelat cu realităţile economice şi care să nu stimuleze migrarea consumatorilor către piaţa ilicită”, a declarat Ileana Dumitru, Director pentru Afaceri Externe al Ariei Europa de Sud-Est, BAT.

Inspectorul general al Poliţiei de Frontieră, chestorul principal Cornel Laurian Stoica, a precizat că „în primele nouă luni ale anului 2025, poliţiştii de frontieră au reţinut în vederea confiscării peste 5,1 milioane de pachete de ţigări, în valoare de aproximativ 105,8 milioane de lei, dintre care peste 4,4 milioane proveneau din activităţi de contrabandă”.

Au fost descoperite, totodată, peste 63 de tone de tutun vrac, iar două grupuri infracționale implicate în traficul de tutun au fost destructurate.

Piața neagră a țigaretelor, peste media europeană

Conform cercetărilor Novel Research, piața neagră a țigaretelor din România a atins 12% în iulie 2025, cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani.

În luna octombrie, nivelul s-a stabilizat la 9,6%, ușor peste media anuală din 2024 (9%) și peste media Uniunii Europene, estimată la 9,2%.

