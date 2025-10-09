Europa miliardarilor adâncește prăpastia dintre bogați și restul populației

Inegalitatea averilor continuă să se amplifice în Europa, unde 1% dintre cei mai bogați oameni dețin peste o cincime din totalul bogăției, iar în unele state chiar mai mult de un sfert. Datele publicate de platforma Our World in Data și citate de Euronews.it și Hotnews.ro arată că, deși Europa rămâne un continent al statelor sociale, distribuția averii este profund dezechilibrată.

Potrivit clasamentului Forbes pentru 2025, în lume există peste 3.000 de miliardari, cu o avere netă cumulată estimată la 13,7 trilioane de euro. Mai mult de jumătate dintre aceștia provin din trei țări, Statele Unite, China și India, însă Europa are la rândul ei o concentrare semnificativă a averilor, dominată de câteva mari economii vestice.

Germania, liderul european al miliardarilor

Cu 171 de miliardari și o avere cumulată de peste 676 de miliarde de euro, Germania ocupă primul loc în Europa. Cel mai bogat german este Dieter Schwarz, proprietarul lanțurilor de retail Lidl și Kaufland, a cărui avere depășește 35 de miliarde de euro, ceea ce îl plasează în top 40 mondial.

Italia se situează pe locul al doilea, cu 74 de miliardari și o avere totală de aproximativ 89 de miliarde de euro. În fruntea listei se află Giovanni Ferrero, moștenitorul imperiului dulce Ferrero, evaluat la peste 32 de miliarde de euro.

Regatul Unit ocupă treapta a treia a podiumului, găzduind 55 de miliardari cu o avere combinată de 203 miliarde de euro. Cel mai bogat britanic, Michael Platt, are o avere de 16 miliarde de euro, datorată succesului fondului său de investiții.

Franța, aflată pe locul patru, are 52 de miliardari. Numele care domină de ani buni topurile este Bernard Arnault, conducătorul imperiului LVMH, care reunește branduri de lux, precum Louis Vuitton, Dior și Sephora. Cu o avere estimată la 152 de miliarde de euro, Arnault este a cincea cea mai bogată persoană din lume. În jurul său se duce și o dezbatere intensă, privind impozitarea averilor, o măsură respinsă constant de marile grupuri de afaceri franceze.

Țările nordice și Elveția completează clasamentul

Suedia și Elveția urmează în top, cu 45, respectiv 42 de miliardari. În Suedia, averea lui Stefan Persson, fostul director H&M, se ridică la aproape 16 miliarde de euro. În Elveția, Gianluigi și Rafaela Aponte, fondatorii grupului MSC, dețin împreună peste 64 de miliarde de euro.

Spania, deși una dintre cele mai mari economii ale continentului, are doar 34 de miliardari. Cel mai bogat dintre ei, Amancio Ortega, fondatorul Zara, are o avere de peste 100 de miliarde de euro și ocupă locul nouă la nivel mondial.

România, șase miliardari în topurile internaționale

Pe harta Europei Centrale și de Est, numărul miliardarilor scade vizibil. România are șase, iar Ungaria doar patru. Cehia, Irlanda și Belgia au câte 11 fiecare, în timp ce Olanda numără 13. Țările mici din Balcani – precum Croația, Albania sau Luxemburg – au doar câte un miliardar.

