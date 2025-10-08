România, aproape imposibil de calificat direct la CM 2026! De ce locul 2 din grupă e vital pentru tricolori

Naționala lui Mircea Lucescu e aproape sigură de baraj, dar doar poziția secundă îi poate oferi un traseu mai ușor spre turneul final.

Start ratat, speranțe minime pentru calificarea directă

România a început dezastruos campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026, iar șansele de a prinde locul 1 în grupa H, singurul care asigură calificarea directă, sunt aproape nule.

După înfrângerea de pe teren propriu cu Bosnia (0-1), succesul clar din San Marino (5-1) și eșecul la Viena cu Austria (1-2), tricolorii au irosit o șansă uriașă de a rămâne în cursă pentru primul loc. Egalul neașteptat din deplasarea cu Cipru (2-2) a redus aproape complet speranțele unei calificări directe.

În acest moment, România ocupă locul 3 în grupa H, cu 7 puncte, la 5 distanță de Bosnia și Austria, care are și un meci mai puțin disputat.

De ce e crucial locul 2 din grupă

Deși o calificare directă pare imposibilă, România e 99% sigură de participarea la baraj, datorită parcursului excelent din ediția trecută a Ligii Națiunilor, acolo unde a câștigat grupa din Liga C.

Totuși, poziția pe care echipa o va ocupa la finalul preliminariilor contează enorm. Un loc 2 ar putea aduce statutul de cap de serie la tragerea la sorți a semifinalelor barajului – un avantaj major, întrucât ar oferi tricolorilor șansa de a juca pe teren propriu.

La barajul din martie 2026 vor participa 16 echipe:

12 formații care vor termina pe locul 2 în grupele preliminariilor;

care vor termina pe locul 2 în grupele preliminariilor; 4 echipe provenite din Liga Națiunilor, care nu s-au clasat în top 2, dar au avut rezultate bune.

Acestea vor fi împărțite în 4 mini-grupe, fiecare cu semifinale și finală într-un singur meci. Doar câștigătoarele acestor patru secțiuni vor merge la Campionatul Mondial 2026.

România, misiune dificilă, dar nu imposibilă

Dintre cele 12 echipe clasate pe locul 2, 8 vor fi capi de serie. Urnele se vor stabili în funcție de clasamentul FIFA, unde România ocupă acum locul 51 mondial. Pentru a fi cap de serie, tricolorii ar trebui să depășească alte 4 formații aflate în situație similară — o misiune complicată, dar realizabilă dacă echipa obține rezultate bune în ultimele trei meciuri.

Până la baraj, obiectivul imediat este clar: România trebuie să termine pe locul 2. Pe lângă faptul că ar oferi o poziție avantajoasă la tragerea la sorți, această clasare ar arăta progresul echipei și ar aduce un plus de moral înaintea duelurilor decisive din martie.

Primul test major este meciul cu Austria, peste patru zile. Înaintea confruntării, tricolorii vor juca un amical cu Republica Moldova, care îi va permite selecționerului Mircea Lucescu să facă ultimele ajustări în lot.

După 28 de ani de absență de la Campionatul Mondial, România are în continuare o șansă — mică, dar reală — de a reveni printre cele mai bune națiuni ale lumii.

