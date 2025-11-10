Românii cumpără mai puține alimente, băuturi și produse din tutun, potrivit celor mai recente date publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În luna septembrie 2025, volumul comerțului cu amănuntul pentru aceste produse a scăzut cu 4,5%, marcând al doilea cel mai sever declin din Uniunea Europeană, după Estonia (-4,8%). Pe locul trei în topul scăderilor se află Belgia (-3,4%).

În total, din cele 25 de state membre UE pentru care sunt disponibile datele, 15 au înregistrat creșteri ale vânzărilor în acest sector. Printre cele mai mari creșteri se numără Cipru (+10,4%), Spania (+4,5%) și Malta (+4,4%).

Europa consumă mai mult, România merge invers

La nivelul Uniunii Europene, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 0,5%, iar în zona euro, cu 1%, comparativ cu septembrie 2024.

Per ansamblu, vânzările cu amănuntul au crescut cu 1,3% în UE și cu 1% în zona euro, arată raportul Eurostat.

În ceea ce privește alte categorii de produse, în UE s-au consemnat:

+1,9% la vânzările de produse non-alimentare,

+0,5% la alimente, băuturi și tutun,

+0,5% la carburanți auto.

Cele mai mari creșteri în comerțul cu amănuntul, raportate la aceeași perioadă din 2024, au fost înregistrate în Cipru (+8,5%), Malta (+6,6%) și Bulgaria (+5,7%).

În schimb, Italia (-2,3%), România (-2,1%), Belgia (-0,8%) și Austria (-0,1%) au raportat scăderi.

Ușoară revenire pentru produsele non-alimentare

Pe luna septembrie, față de august, vânzările cu amănuntul s-au redus cu 0,1% în zona euro și au rămas stabile în UE.

În această perioadă, s-au observat scăderi la alimente, băuturi și tutun (-0,2%), precum și la combustibili auto (-0,9%), în timp ce vânzările de produse non-alimentare au rămas la același nivel.

Cele mai mari creșteri lunare s-au înregistrat în Luxemburg și Malta (+1,7%), Estonia (+1,5%) și Slovacia (+1,4%). În schimb, Lituania (-1,1%), Letonia și Slovenia (-0,7%) și Italia (-0,6%) au consemnat scăderi.

România: revenire timidă după o vară slabă

După o scădere de 4% în august, România a raportat în septembrie o creștere de 1,3% a vânzărilor cu amănuntul. Chiar și așa, țara rămâne printre cele mai afectate economii europene în privința consumului de bază.

