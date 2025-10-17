Cele 30 de milioane de euro, puse la dispoziție de Comisia Europeană au rămas neutilizate, iar Bruxellesul a decis tăierea lor, din cauza inexistenței unor beneficiari

Fondurile europene destinate plantării de păduri urbane în marile orașe au fost pierdute definitiv, după ce nici o primărie din țară nu a depus cerere pentru accesarea lor. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a explicat că lipsa de interes a autorităților locale a dus la eliminarea acestei finanțări din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit oficialului, cele 30 de milioane de euro puse la dispoziție de Comisia Europeană au rămas neutilizate, iar Bruxellesul a decis tăierea lor, din cauza inexistenței unor beneficiari. „Am avut resursele pentru a planta sute de hectare de păduri urbane, dar nu a fost depus nici un proiect. Foarte multe administrații locale gândesc exclusiv pe termen scurt, preferând să construiască blocuri, în loc să creeze zone verzi”, a declarat Buzoianu la finalul ședinței de Guvern.

Ministrul a subliniat că, deși fondurile erau disponibile și promovate public, nici un oraș nu a considerat necesară crearea unor păduri urbane. „În toată țara s-a spus că nu există suficient spațiu pentru câteva sute de hectare de pădure. Adevărul e că s-a ales profitul imediat în locul beneficiilor pe termen lung”, a afirmat ea.

Situația fondurilor pierdute vine în contextul în care România a redus și obiectivul general de împădurire din PNRR: de la 56.000 la 18.000 de hectare. În aproape patru ani, doar 9.000 de hectare au fost efectiv împădurite, potrivit datelor Ministerului Mediului, citate de Hotnews.

Până în august 2026, Ministerul va monitoriza atent toate proiectele care mai beneficiază de finanțare europeană, urmând să trimită notificări autorităților care nu respectă termenele. „Beneficiarii au obligația să finalizeze împăduririle până la jumătatea anului viitor, dacă vor să-și recupereze investițiile și să beneficieze de subvenții. Eu cred că interesul economic va cântări mai mult decât lipsa de voință”, a adăugat Buzoianu.

Renegocierea PNRR a devenit necesară, după ce o serie de proiecte au înregistrat întârzieri mari, imposibil de recuperat până la termenul final din 2026. Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, a explicat că România a fost nevoită să elimine investițiile fără progres semnificativ. „Comisia Europeană nu a tăiat nimic de la sine. Doar a constatat întârzierile și lipsa argumentelor tehnice care să arate că proiectele pot fi duse la bun sfârșit”, a spus Pîslaru.

Pierderile de fonduri europene pentru împăduriri și zone verzi urbane marchează un eșec de viziune pentru administrațiile locale, într-un moment în care poluarea și lipsa spațiilor verzi continuă să afecteze calitatea vieții în marile orașe.

