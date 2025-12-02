Meteorologii anunță o lună decembrie mai caldă decât în mod obișnuit, potrivit estimărilor publicate, marți, pentru perioada 1 – 29 decembrie. Temperaturile vor depăși limitele climatologice în toate regiunile, iar abaterile vor fi mai evidente în zonele de munte.

Săptămâna 1 – 8 decembrie

Prima parte a lunii aduce valori termice peste media obișnuită pe întreg teritoriul. Precipitațiile vor fi mai abundente în sud-vest, în timp ce restul țării va înregistra deficit pluviometric, mai ales în vest și nord-vest.

Săptămâna 8 – 15 decembrie

Temperaturile rămân semnificativ mai ridicate, decât cele specifice perioadei în toate regiunile, cu un plus mai pronunțat la altitudini mari. Precipitațiile vor fi sub nivelul normal pe aproape tot teritoriul.

Săptămâna 15 – 22 decembrie

Vremea se menține caldă și în această săptămână, cu valori peste media multianuală în toate regiunile, tendință mai accentuată în zona montană. Cantitățile de precipitații vor fi ușor sub normal în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 22 – 29 decembrie

Ultima parte a lunii aduce o menținere a temperaturilor peste valorile obișnuite pentru sfârșitul de an. Precipitațiile se vor încadra în limite normale, cu abateri reduse la nivel național.

Concluzia meteorologilor este că decembrie începe și se încheie cu o vreme neobișnuit de blândă, iar episoadele reci sau precipitațiile abundente vor fi rare.

