România a intrat în ultima lună a anului, cu temperaturi peste normal. Prognoza până la final de decembrie

Dana Macsim
Meteorologii anunță o lună decembrie mai caldă decât în mod obișnuit, potrivit estimărilor publicate, marți, pentru perioada 1 – 29 decembrie. Temperaturile vor depăși limitele climatologice în toate regiunile, iar abaterile vor fi mai evidente în zonele de munte.

Săptămâna 1 – 8 decembrie
Prima parte a lunii aduce valori termice peste media obișnuită pe întreg teritoriul. Precipitațiile vor fi mai abundente în sud-vest, în timp ce restul țării va înregistra deficit pluviometric, mai ales în vest și nord-vest.

Săptămâna 8 – 15 decembrie
Temperaturile rămân semnificativ mai ridicate, decât cele specifice perioadei în toate regiunile, cu un plus mai pronunțat la altitudini mari. Precipitațiile vor fi sub nivelul normal pe aproape tot teritoriul.

Săptămâna 15 – 22 decembrie
Vremea se menține caldă și în această săptămână, cu valori peste media multianuală în toate regiunile, tendință mai accentuată în zona montană. Cantitățile de precipitații vor fi ușor sub normal în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 22 – 29 decembrie
Ultima parte a lunii aduce o menținere a temperaturilor peste valorile obișnuite pentru sfârșitul de an. Precipitațiile se vor încadra în limite normale, cu abateri reduse la nivel național.

Concluzia meteorologilor este că decembrie începe și se încheie cu o vreme neobișnuit de blândă, iar episoadele reci sau precipitațiile abundente vor fi rare.

Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare
Indicatorii industriali PMI cresc în Europa Centrală și de Est, exceptând România

Economie internațional Narcis Rosioru - 0
Indicatorii PMI din industrie au înregistrat creșteri în noiembrie în toate economiile din Europa Centrală și de Est, cu o singură excepție: România.Potrivit unei...

