Român condamnat la închisoare în Statele Unite pentru fraudă cu dispozitive de tip ATM-skimming

Un cetățean român a fost condamnat joi, într-un tribunal federal din Cincinnati, la 12 luni și o zi de închisoare pentru implicarea într-o schemă de fraudă bancară bazată pe dispozitive de tip ATM skimming.

Dănuț Valentin Urseiu face închisoare în SUA

Potrivit documentelor judiciare, Dănuț Valentin Urseiu, în vârstă de 32 de ani, a conspirat cu alte persoane pentru a comite fraudă bancară în sudul statului Ohio, în lunile ianuarie și februarie 2023.

Gruparea a instalat dispozitive de skimming pe bancomate aparținând unei instituții financiare din zona metropolitană Cincinnati, printre locațiile vizate aflându-se orașul Cincinnati, Green Township și Liberty Township. Coautorii schemei au folosit aceste dispozitive frauduloase pentru a fura datele cardurilor și a afecta conturile clienților, provocând pagube mai multor unități bancare.

Autoritățile au identificat urmele digitale ale lui Urseiu pe camerele ascunse montate împreună cu dispozitivele de skimming, acestea coincizând cu amprente prelevate anterior în urma unor arestări în New York și Michigan.

Anchetatorii au găsit pe telefoanele mobile ale românului fotografii cu dispozitive de skimming, echipamente de înregistrare și sume mari de numerar — toate elemente care au susținut acuzațiile aduse.

Urseiu a pledat vinovat în luna mai 2025.

Sentința a fost anunțată de procurorul Statelor Unite pentru Districtul Sudic al statului Ohio, Dominick S. Gerace II, și de Adam Lawson, agent special interimar al FBI Cincinnati. Procurorul Ryan A. Keefe a reprezentat acuzarea în acest dosar.

