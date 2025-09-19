Ministrul Miruță a declarat că raportul administratorului judiciar confirmă o creștere a datoriilor curente de la 15 la 19 milioane lei într-o lună

Directorul general al Romaero, Bogdan Costaș, a transmis un drept la replică în care contestă afirmațiile ministrului Economiei, Radu Miruță, privind creșterea datoriilor companiei după intrarea în insolvență. Costaș susține că interpretările oficialului sunt eronate și că demisia sa reprezintă un gest menit să protejeze procesul de redresare al companiei.

Șeful Romaero afirmă că sumele invocate de ministru nu reflectă realitatea financiară, fiind vorba în mare parte de obligații contractate anterior sau de facturi neachitate la termen, inclusiv salarii care între timp au fost achitate. În opinia sa, prezentarea trunchiată a datelor riscă să submineze credibilitatea companiei într-un moment critic.

Costaș amintește că la preluarea mandatului, în 2023, Romaero era blocată operațional și acumulase pierderi semnificative, dar arată că prima jumătate a anului 2025 a adus o revenire pe profit și o creștere cu peste 50% a cifrei de afaceri. Totodată, respinge speculațiile privind utilizarea Hangarului 5 și apără parteneriatele cu WizzAir și Albatehnics, pe care le consideră esențiale pentru dezvoltarea capacităților de mentenanță.

El își exprimă disponibilitatea de a colabora cu noul administrator special, Cătălin Prunariu, deși avertizează asupra unui posibil conflict de interese. În același timp, cere mai multă transparență și corectitudine în comunicările publice, subliniind că insinuările pot afecta nu doar compania, ci și angajații care au contribuit la redresarea financiară.

Între timp, ministrul Miruță a declarat că raportul administratorului judiciar confirmă o creștere a datoriilor curente de la 15 la 19 milioane lei într-o lună și a sugerat că retragerea lui Costaș are legătură cu „jocuri de culise”.

Pe Bursa de Valori București a fost publicată oficial demisia directorului general, urmând ca data încetării mandatului să fie stabilită de administratorul special și de administratorul judiciar al companiei.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube