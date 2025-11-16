Demersul vine, după tragedia produsă într-o clinică din Bucureşti, unde o fetiţă de doi ani a murit, în urma anesteziei

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă o schimbare majoră în modul în care vor fi gestionate intervenţiile stomatologice care necesită anestezie generală. El propune ca aceste proceduri să fie realizate şi în spitalele publice, în regim de spitalizare de zi, acolo unde există secţii ATI, capabile să gestioneze eventuale urgenţe. Demersul vine după tragedia produsă într-o clinică din Bucureşti, unde o fetiţă de doi ani a murit în urma anesteziei.

Rogobete a explicat, într-o intervenţie la Antena 3 CNN, că unitatea în care s-a produs incidentul, nu era autorizată să funcţioneze. Deşi clinica deţinea un sediu conform legislaţiei, locaţia în care a avut loc intervenţia fatală nu avea aviz sanitar şi nici dotările minime necesare pentru proceduri cu anestezie generală. Lipsa unui monitor de funcţii vitale, a unei surse de oxigen şi a echipamentelor esenţiale a fost evidenţiată de ministru ca factor major de risc.

În acest context, ministrul susţine că spitalele publice sunt soluţia firească, întrucât dispun de infrastructura ATI necesară pentru intervenţii rapide, în cazul complicaţiilor. El a menţionat că, în perioada următoare, vor avea loc discuţii pentru stabilirea unui cadru clar de implementare a noilor reguli.

Rogobete a mai precizat că raportul final al inspecţiei Ministerului Sănătăţii va fi transmis Parchetului General, urmând să servească anchetei penale în desfăşurare. În paralel, Colegiul Medicilor derulează propria analiză disciplinară, pentru a stabili dacă a existat malpraxis.

În plus, ministrul a anunţat că este în desfăşurare un control amplu la toate clinicile şi cabinetele private dotate cu săli de operaţie. Verificările au dus deja la retragerea autorizaţiilor pentru peste 20 de unităţi şi la sancţionarea administrativă a altor peste 30. Rogobete afirmă că scopul acestei acţiuni nu este punitiv, ci preventiv, pentru a evita repetarea tragediilor, precum cele de la Constanţa sau Bucureşti.

