Roger Federer nu a fost lăsat să intre pe terenul de la Wimbledon de un agent de securitate

Fanii înrăiți ai Wimbledon știu cât de greu se poate intra în incinta celebrului turneu de tenis. Unii dorm în jurul stadionului peste noapte pentru a fi primii la coada interminabilă.

Marele elvețian recent retras, de 20 de ori campion de Grand Slam și, fără îndoială, unul dintre cele mai cunoscute nume și fețe din tenis, s-a aflat la Londra în urmă cu două săptămâni, având câteva ore libere, a declarat miercuri pentru Trevor Noah în emisiunea The Daily Show, scrie CNN.

Deși nu anunțase Wimbledonul că se află în oraș, Federer a decis că ar fi frumos să servească un ceai la clubul de tenis.

„Nu prea am fost la Wimbledon atunci când nu are loc turneul, așa că am condus până la poartă, unde de obicei intră oaspeții, unde ajungi și apoi urci”, a explicat Federer.

That time Wimbledon security wouldn’t let @rogerfederer in 😂 pic.twitter.com/mcREy62E13 — The Daily Show (@TheDailyShow) December 8, 2022

„Am ieșit și am întrebat: <Bună ziua, mă întrebam cum pot intra la Wimbledon? Unde este poarta?>”. a continuat Federer.

„Ea m-a întrebat: <Aveți un card de membru?>. Și eu am zis: <Uh, am unul?>”.

„Când câștigi Wimbledon, devii automat membru”, a explicat Federer, ale cărui realizări pe teren se ridică la 103 titluri la simplu, dar a adăugat că și-a rătăcit cardul de membru.

„I-am spus că, în mod normal, când sunt aici, joc și sunt o mulțime de oameni, iar eu intru într-un mod diferit și este prima dată când sunt aici în timp ce turneul nu este în desfășurare și nu știu pe unde să intru, așa că vă întreb din nou, unde pot intra?”, a spus Federer.

Femeia i-a spus: „Ei bine, se intră pe margine, dar trebuie să fii membru”.”

Chiar și după ce Federer, jenat, a explicat cine este, bărbatul de 41 de ani tot nu a fost mai aproape de a i se permite accesul.

„Așa că mă uit la ea pentru ultima oară și îi spune”: ‘Am câștigat acest turneu de opt ori’. Vă rog să mă credeți, sunt membru, pe unde intru?”‘.

Din păcate, nici măcar acest lucru nu l-a făcut pe paznic să se răzgândească, așa că marele tenismen învins s-a urcat din nou în mașină, iar mai târziu a tras pe dreapta.

Din fericire, un fan l-a observat pe alee și i-a cerut un selfie, ceea ce a determinat alți agenți de securitate să îl observe și, în cele din urmă, să îl lase să intre în incintă, unde a fost întâmpinat de președintele clubului.

