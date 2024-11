Rodri, declarații tranșante despre boicotul Realului! „Nu pot respecta decizia lor”

Mijlocașul lui Manchester City, câștigătorul Balonului de Aur 2024, a criticat gestul celor de la Real Madrid, care au boicotat gala de la Paris.

Decernarea Balonului de Aur 2024 a fost însoțită de controverse majore, după ce Rodri a fost desemnat câștigător, devansându-l la limită pe Vinicius Junior. Real Madrid a reacționat vehement, refuzând să participe la gală, considerând că Vinicius sau Dani Carvajal ar fi trebuit să câștige trofeul. La o lună după eveniment, Rodri a oferit un răspuns ferm în cadrul unui podcast, criticând decizia madrilenilor.

Scandalul Balonului de Aur 2024: Rodri răspunde

„Este o decizie individuală sau poate a clubului, dar eu nu pot respecta așa ceva. În fotbal, trebuie să știi și să pierzi. Noi, la City, am fost alături de colegii noștri în orice situație, inclusiv anul trecut, când Erling (n.r. Haaland) a fost aproape de a câștiga. Am fost acolo pentru a-l susține, iar când Leo (n.r. Messi) a câștigat, l-am aplaudat. Balonul de Aur este despre performanțele dintr-un an întreg, nu despre un moment. Decizia lor a fost să nu fie acolo, iar eu am preferat să fiu alături de clubul meu și familia mea, trăind un moment fantastic”, a spus Rodri în cadrul podcastului „The Rest Is Football”.

Real Madrid a boicotat ceremonia din Paris, considerând decizia juriului o nedreptate. Clubul a susținut că, dacă Vinicius nu câștiga, trofeul ar fi trebuit să îi revină lui Dani Carvajal, campion în La Liga, Champions League și cu naționala Spaniei. Publicarea rezultatelor de către France Football a arătat însă că Rodri l-a devansat pe Vinicius cu doar 41 de puncte, o diferență infimă, care a alimentat și mai mult controversele.

Boicotul Realului și votul strâns

Rodri traversează un sezon dificil, fiind accidentat grav la începutul stagiunii. Manchester City resimte din plin absența sa, echipa având o serie neagră de cinci înfrângeri consecutive, urmată de un egal amar cu Feyenoord în Champions League, scor 3-3, după ce a condus cu 3-0. Deși inițial medicii au estimat că mijlocașul va reveni abia sezonul viitor, recuperarea sa decurge mai rapid decât se anticipa, iar Rodri ar putea evolua în câteva meciuri din finalul stagiunii.