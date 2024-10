„Răspuns corect. Nota 10”, este reacția deputatului PSD Rodica Nassar după ce Nicolae Ciucă, întrebat ce calități are Marcel Ciolacu, pe care el nu le are, a spus: „onoare, respect, predictibilitate”.

„Răspuns corect! Nota 10 pentru domnul Ciucă”, scrie pe Facebook deputatul PSD Rodica Nassar.

Ea a postat un filmuleț în care Nicolae Ciucă, întrebat la ProTv ce calități are Marcel Ciolacu, pe care el nu le are, a spus „onoare, respect, predictibilitate”.

Inițial, realizatorul a crezut că liderul PNL nu a înțeles bine întrebarea, însă Nicolae Ciucă a insistat că își menține acest răspuns.

Ciucă nu mai vrea premier, dar nici pe Ciolacu nu l-ar mai pune

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, miercuri seara, că exclude total să revină în funcţia de prim-ministru şi că în momentul de faţă nu l-ar nominaliza premier pe Marcel Ciolacu, dar a precizat că va respecta Constituţia dacă va fi ales preşedinte.

El a fost întrebat, la România Tv, dacă exclude total varianta să accepte propunerea de a fi desemnat premier dacă Marcel Ciolacu va deveni preşedintele României.

„O exclud total şi la fel de onest cum i-am spus şi domnului Ciolacu, vă spun şi dumneavoastră şi am spus de fiecare dată: niciodată nu am revenit pe o funcţie pe care am încadrat-o. Nu sunt un om care să-mi doresc funcţii. Am avut în cariera mea profesională funcţii la care nu m-aş fi gândit niciodată”, a declarat Ciucă, adăugând că este o chestiune de principiu.

