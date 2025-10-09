Robotul FOCA, conceput de elevi ai Colegiului Național ‘Unirea’ din Târgu Mureș, a „făcut cunoștință” cu Familia Regală a României

Elevii de la Cercul de Robotică a Colegiului Național ‘Unirea’ din Târgu Mureș au prezentat, miercuri seara, Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române, și Alteței Sale Regale Principele Radu, o demonstrație cu unul dintre roboții concepuți și programați de ei, pe nume FOCA, care poate executa o serie de acțiuni complexe.

‘Am prezentat proiectul de anul trecut pentru că sezonul acesta este la început, de doar două săptămâni, și ca atare nu am avut un robot gata funcțional. Va fi doar în decembrie. Am prezentat ce anume face, am spus, în linii mari, cum se câștigă punctele și am vrut să subliniem că acest proiect este extrem de complex. Copiii sunt organizați în departamente – public relation, marketing, de promovare, sunt încurajați și participă cu foarte mult drag la acțiuni de voluntariat. În plus, sunt implicați în acțiuni ale celor de la Salvați Copiii, să ocupă și doresc să colaboreze, să se facă cunoscuți și copiilor aflați în dificultate, pe de o parte, și pe de altă parte se adresează și colegilor lor de generație sau mai mici și încearcă să atragă înspre studiul științelor exacte’, a declarat profesoara de informatică Manuela Mărginean.

Familia Regală a României a participat la mai multe demonstrații ale cercurilor de la Colegiul Național „Unirea”

Profesoara a spus că între membrii Cercului de Robotică se regăsesc numeroși olimpici la toate materiile.

‘Lucrăm cu niște copii dornici să cunoască, care s-ar implica în toate, doar că nu le ajunge timpul. Spre exemplu, băiatul care este responsabilul departamentului hardware, Andrei, este și în cercul de eTwinning și în cel pe proiecte Erasmus. Sunt minunați și suntem foarte bucuroși că sunt așa de deschiși de dornici să muncească’, a precizat Manuela Mărginean.

Directorul Colegiului Național ‘Unirea’, Aurora Manuela Stănescu, a prezentat pe scurt performanțele acestei școli de elită, cu 843 de elevi, cu 256 de elevi calificați la olimpiadele naționale în perioada 2006-2024, publicațiile elevilor și ale cadrelor didactice, precum și cele șase Proiecte Erasmus+ la care școala a participat sau pe care le-a coordonat.

Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regală Principele Radu au participat, de asemenea, și la demonstrații ale cercurilor de eTwinning, de proiecte Erasmus, de dezbatere, de științele naturii și biochimie de la Colegiul Național ”Unirea”.

Liceenii au prezentat Familiei Regale și prototipul unui proiect de testare a mierii de albine, cu care au concurat anul trecut la faza națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică la faza națională.

