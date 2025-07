După un început de an mai temperat, cu un nivel de 5,92% în luna ianuarie, ROBOR a intrat pe o pantă ascendentă, începând cu 6 mai

Indicele ROBOR la trei luni, un reper important pentru calculul ratelor la creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a înregistrat miercuri o ușoară scădere, ajungând la 6,77% pe an, față de 6,84% înregistrat în ședința precedentă, potrivit datelor furnizate de Banca Națională a României.

După un început de an mai temperat, cu un nivel de 5,92% în luna ianuarie, ROBOR a intrat pe o pantă ascendentă începând cu 6 mai, la doar două zile după primul tur al alegerilor prezidențiale, urcând la 6,08% și continuând trendul crescător în lunile următoare. Și ceilalți indicatori ROBOR au suferit corecții negative în ultima ședință. ROBOR la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor pentru creditele ipotecare variabile, a coborât la 6,90% pe an (de la 6,96%), iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 7,05% pe an, față de 7,09% înregistrat marți.

Pe de altă parte, IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor), aplicat împrumuturilor contractate după mai 2019, rămâne la un nivel constant de 5,55%, reflectând media tranzacțiilor interbancare din primul trimestru al anului 2025. Acesta se menține la același nivel cu cel din trimestrul anterior, fără variații semnificative.

Scăderea ROBOR, deși timidă, vine în contextul unei volatilități accentuate în piața monetară, amplificată de incertitudinile politice post-electorale și de presiunile inflaționiste persistente.

