Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat că președintele rus Vladimir Putin „ar fi pregătit” să se întâlnească cu Volodimir Zelenski „oriunde altundeva” în afară de Moscova, relatează portalul slovac teraz.sk.

La rândul său, liderul ucrainean Volodimir Zelenski ar fi dat de înțeles, în cadrul întrevederii de vineri cu Fico, că nu exclude o astfel de discuție.

„Nici pentru Zelenski, pe plan intern, nu ar fi politic avantajos să se întâlnească cu președintele Putin, și nici cetățenii Federației Ruse nu ar fi încântați de o astfel de întrevedere. Dar amândoi înțeleg că, deși le-ar putea aduce pierderi politice, trebuie să se întâlnească și să negocieze, pentru că altfel războiul va continua”, a afirmat Robert Fico într-o emisiune televizată.

Poziția Slovaciei: fără soldați în Ucraina

Fico a insistat că nu doar Ucraina, ci și Rusia ar trebui să primească garanții de securitate, respingând totodată ideea unei aderări a Ucrainei la NATO. El a subliniat că Slovacia nu va trimite trupe pe teritoriul ucrainean.

În schimb, sprijinul Bratislavei s-ar putea traduce prin permiterea tranzitului trupelor altor state prin Slovacia, în cadrul acordurilor internaționale.

Un conflict „mai complicat decât pare”

Premierul slovac a mai spus că războiul din Ucraina are cauze profunde, invocând situația minorității rusofone din estul țării.

Afirmațiile sale, potrivit presei slovace, reiau argumente frecvent vehiculate de propaganda rusă.

Comentariile lui Robert Fico vin pe fondul stagnării discuțiilor de pace dintre Rusia și Ucraina. Deși președintele american Donald Trump a făcut presiuni pentru reluarea negocierilor, o întâlnire directă între Putin și Zelenski pare tot mai îndepărtată.

