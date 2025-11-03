Rivalul lui Orban susține că scurgerea de date a fost cauzată de un atac cibernetic

Liderul opoziției maghiare, Péter Magyar, a declarat luni că scurgerea masivă de date personale ale susținătorilor partidului său a fost rezultatul unui atac cibernetic „rău intenționat”, notează AFP.

Partidul TISZA, condus de Magyar, reprezintă o provocare fără precedent pentru guvernarea naționalistă a premierului Viktor Orban, aflat la putere de 15 ani, conducând în sondaje înaintea alegerilor anticipate în aprilie 2026.

Sâmbătă și duminică, mass-media pro-guvernamentală a raportat pentru prima dată că datele a 200.000 de utilizatori ai aplicației mobile TISZA, inclusiv adresele de domiciliu, au fost urcate online. Partidul a condamnat scurgerea masivă, fără a oferi detalii suplimentare. Baza de date a fost disponibilă online doar pentru scurt timp înainte de a fi eliminată.

Pe baza informațiilor disponibile, nu este vorba de o scurgere de date, ci de un atac rău intenționat, a afirmat Magyar într-un videoclip pe Facebook, acuzând guvernul „înfricoșat” că a făcut publice aceste informații. El a precizat că sistemele IT ale partidului au fost „ținta atacurilor constante” de luni de zile.

Am reușit să respingem majoritatea acestor atacuri, deși experții noștri în securitate se confruntă cu rețele internaționale care au un interes în menținerea guvernului Orban la putere, a adăugat Magyar.

Cu o zi înainte, liderul opoziției a acuzat Rusia că orchestrează aceste atacuri pentru a-l menține pe Orban, „cel mai important aliat al lor în UE”, la putere, în pofida legăturilor strânse ale premierului cu Kremlinul, în contextul invaziei Rusiei în Ucraina.

Magyar a susținut că scopul scurgerii de date a fost intimidarea susținătorilor partidului și blocarea primarelor interne TISZA, care urmau să se desfășoare prin aplicația mobilă. Totuși, el a precizat că votul va avea loc pe un alt site mai târziu în această lună.

Guvernul a comentat că „scandalul” arată lipsa de responsabilitate a partidului TISZA. „Modul în care tratează datele personale ale oamenilor arată cum ar trata mai târziu țara”, a scris șeful de cabinet al lui Orban, Gergely Gulyás, pe Facebook.

În trecut, atacurile online au vizat criticii lui Orban. În 2021, prima primară de opoziție din Ungaria a fost suspendată chiar în prima zi după un atac cibernetic „probabil venit din străinătate”, conform organizatorilor.

