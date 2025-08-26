Ritmul anual de creștere a creditării private din România a încetinit în iulie la 8,7%, atingând un sold total de 439 miliarde de lei, potrivit datelor transmise marți de Banca Națională a României (BNR).

Potrivit BNR, împrumuturile în lei s-au majorat cu 8,6%, iar cele în valută cu 8,9%. În comparație cu iunie, creșterea lunară a fost de 0,5%, dar în termeni reali, avansul a fost doar de 0,8%, cu componenta în lei în creștere cu 0,7%, iar cea în valută în creștere cu 6,7%.

În total, în iulie, creditarea în lei a crescut la 304 miliarde de lei, cu 185 miliarde de lei în fondul populației, în urcare cu 12,8% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Creditele pentru companii în lei au crescut cu 2,7%, ajungând la 119 miliarde de lei.

În același timp, soldul creditelor în valută a ajuns la 134 miliarde de lei, cu populația împrumutată de 16,2 miliarde de lei, reprezentând o scădere de 14,7% față de iulie 2024.

Creditul guvernamental se menține stabil

Creditele în valută pentru companii au înregistrat o creștere de 13%, atingând 118 miliarde de lei.

În ceea ce privește creditul guvernamental, acesta a rămas stabil în luna iulie la 254 miliarde de lei, în condițiile unei creșteri anuale de 16,9%, adică 8,4% în termeni reali, față de iulie 2024.

