Risto Radunovic ratează convocarea la naționala Muntenegrului! Probleme medicale după derby-ul cu Rapid

Fundașul stânga al celor de la FCSB a fost nevoit să renunțe la prezența în lotul naționalei din cauza unei accidentări suferite în derby-ul din Superliga.

Radunovic, indisponibil pentru Muntenegru din cauza problemelor la gleznă

Risto Radunovic (32 de ani), unul dintre titularii incontestabili de la FCSB, nu va putea onora convocarea la naționala Muntenegrului pentru meciurile cu Gibraltar și Insulele Feroe, programate pe 22 și 25 martie, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Fundașul s-a accidentat în urmă cu două săptămâni, la primul derby cu Rapid, terminat la egalitate, scor 0-0. Deși a resimțit dureri la gleznă, muntenegreanul a fost integralist și în duelul recent dintre cele două echipe, care s-a încheiat 3-3.

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a dezvăluit că jucătorul și-a dorit să fie pe teren în derby-ul cu giuleștenii, deși problemele medicale persistau.

„Glezna lui Risto e umflată și dureroasă, ca acum două săptămâni. Nu a putut onora convocarea la echipa națională, dar a insistat să joace meciul ăsta. Și a găsit resurse pentru un assist în prelungiri”, a scris Mihai Stoica pe rețelele de socializare.

Absența lui Radunovic a fost confirmată și de selecționerul Muntenegrului, Robert Prosinecki:

„Starea generală este bună în cantonament. Radunovic este absent din cauza unei probleme la gleznă, în timp ce Savic a fost tulburat de o accidentare similară în ultimele zece zile”, a declarat tehnicianul pentru presa din Muntenegru.

Radunovic, un sezon solicitant la FCSB

Accidentarea fundașului stânga vine într-un moment în care acesta a avut un sezon extrem de solicitant. Radunovic a bifat 42 de meciuri pentru FCSB în toate competițiile, reușind un gol și șase pase decisive. De asemenea, el are 39 de selecții și un gol marcat pentru naționala Muntenegrului.

În ciuda eliminării din Europa League, Radunovic s-a declarat mulțumit de parcursul european al echipei sale, dar a recunoscut că duelul cu Lyon a fost unul dificil:

„Nu suntem mulțumiți cu ce am făcut în această seară. Nu am avut cea mai bună formulă la dispoziție, însă nu este o scuză. Toți jucătorii au dat maximum în toate meciurile, însă Lyon este o echipă foarte puternică. Rezultatul de la București a fost nedrept pentru noi, însă nu am făcut ce trebuia în această seară. Sunt mulțumit cu parcursul pe care l-am avut, am jucat de la egal la egal cu orice echipă”, a spus Radunovic după meciul retur cu Lyon, pierdut cu 0-4.

