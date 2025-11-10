Rihanna, avertizată să-și protejeze averea uriașă în ciuda declarațiilor de dragoste ale lui A$AP Rocky

Chiar dacă rapperul A$AP Rocky se autointitulează „soțul iubitor” al Rihannei, apropiații vedetei avertizează că aceasta ar trebui să-și protejeze averea de miliarde de dolari prin acte legale solide.

Rihanna, în vârstă de 37 de ani, tocmai a devenit mamă pentru a treia oară, iar statutul lor marital rămâne neclar. Surse apropiate vedetei susțin că, în cazul unui eventual divorț, cântăreața ar putea fi expusă financiar.

Rocky trăiește ca un rege pe banii Rihannei și ea insistă că merită totul. Spune că i-a oferit toate motivele să aibă încredere în el pentru tot restul vieții, așa că nu ar fi motive să se îngrijoreze. Dar, evident, prietenii ei sunt preocupați pentru că nu a făcut niciun aranjament legal care să o protejeze dacă lucrurile merg prost, a declarat o sursă pentru Globe.

Cântăreața și antreprenoarea a construit o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari datorită liniei Fenty Beauty și succeselor muzicale, cu peste 250 de milioane de albume vândute și hituri precum „Umbrella” și „Diamonds”.

CITEȘTE ȘI – A$AP Rocky, iubitul Rihannei, dat în judecată pentru 1 milion de dolari – acuzat că a provocat „daune catastrofale” apartamentului vecinului său din New York

Rihanna și Rocky împart doi fii, RZA, 3 ani, și Riot, 2 ani, și o fiică, Rocki Irish, născută în septembrie. Într-un interviu recent pentru Perfect Magazine, rapperul a declarat: „Să fiu tată, partener și soț iubitor în familia mea este ceea ce mă face cu adevărat fericit.” Aceste declarații au stârnit îngrijorare printre apropiații vedetei.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.