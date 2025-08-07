Anunțuri
RFK Jr. retrage 500 de milioane de dolari din finanțarea pentru vaccinuri ARNm, invocând argumente științifice false

Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
Robert F. Kennedy Jr
Robert F. Kennedy Jr., secretarul american al sănătății și cunoscut opozant al vaccinurilor, a anunțat într-un clip video publicat marți seară pe rețelele sociale că va anula aproape 500 de milioane de dolari alocați pentru dezvoltarea vaccinurilor bazate pe tehnologia ARNm, destinate combaterii bolilor cu potențial pandemic.

Finanțarea era gestionată de BARDA (Autoritatea pentru Cercetare și Dezvoltare Avansată în Biomedicină), agenția guvernamentală responsabilă de dezvoltarea contramăsurilor medicale pentru amenințările la adresa sănătății publice. Banii urmau să fie retrași din 22 de contracte care au fost între timp anulate.

În clipul de două minute și jumătate, Kennedy a susținut că „așa cum a arătat pandemia, vaccinurile ARNm nu sunt eficiente împotriva virusurilor care infectează tractul respirator superior”. Această afirmație contrazice complet dovezile științifice: vaccinurile ARNm împotriva COVID-19 sunt estimate să fi salvat peste 3 milioane de vieți în SUA doar în primii doi ani de pandemie, prevenind totodată peste 18 milioane de spitalizări.

Kennedy a continuat cu o serie de explicații eronate și pseudoștiințifice, susținând că „vaccinurile ARNm codifică doar o parte mică a virusului, de obicei un singur antigen, iar o singură mutație le face ineficiente”. El a adăugat că acest fenomen ar favoriza apariția de noi variante virale și ar prelungi pandemiile.

Afirmațiile sale au fost rapid demontate de experți în sănătate publică. Vaccinurile ARNm funcționează prin furnizarea unei secvențe de cod genetic (ARNm) care instruiește celulele să producă o proteină virală – un „antigen” – care declanșează un răspuns imun. Deși virusurile precum SARS-CoV-2 evoluează în timp prin acumularea de mutații (un proces cunoscut sub numele de „derivă antigenică”), acest lucru nu face vaccinurile automat ineficiente, așa cum susține Kennedy.

Kennedy a încurcat de asemenea termenii „derivă antigenică” și „salt antigenic” – două procese diferite. Saltul antigenic, spre deosebire de deriva lentă și treptată, este rar și implică modificări genetice majore, specifice în special virusurilor gripale cu genom segmentat, nu coronavirusurilor.

Kennedy a afirmat și că apariția variantei Omicron, care a infectat milioane de oameni vaccinați, ar fi fost determinată de o singură mutație – o afirmație falsă. De fapt, Omicron prezenta 37 de mutații la nivelul proteinei spike, comparativ cu variantele anterioare.

