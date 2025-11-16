Pragul de promovare este de 60% din punctajul total, iar repartizarea pe specialități se va face strict în funcție de punctaj

Duminică are loc unul dintre cele mai importante examene pentru absolvenții facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie: concursul de intrare în rezidențiat, organizat simultan în șase centre universitare din țară. În total, 10.147 de candidați s-au înscris la ediția din acest an, pentru cele 5.079 de locuri și 295 de posturi disponibile.

Cel mai mare centru este, și în 2025, Bucureștiul. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” găzduiește peste 37% dintre participanți – 3.881 de absolvenți –, dintre care 2.678 la medicină, 809 la medicină dentară și 394 la farmacie. Examenul pentru Capitală este organizat la ROMEXPO, sub coordonarea Ministerului Sănătății.

La nivel național, repartiția pe domenii arată o competiție intensă: 6.956 de concurenți se luptă pentru cele 4.354 de locuri de medicină, 1.950 de candidați pentru cele 464 de locuri din medicină dentară, iar 1.241 de absolvenți au intrat în cursa pentru cele 261 de locuri din farmacie.

Oferta de specialități rămâne dezechilibrată. Medicina de familie își menține poziția dominantă, cu 641 de locuri, urmată de medicina internă (190), cardiologie (189), anestezie-terapie intensivă (180) și chirurgie generală (181). La polul opus, foarte puține locuri sunt disponibile la neurologie pediatrică (5), medicină sportivă (6), expertiza capacității de muncă (11), cardiologie pediatrică (12) și medicină nucleară (17).

Rectorul UMF „Carol Davila”, prof. dr. Viorel Jinga, a subliniat rolul esențial al acestui examen în formarea viitoarelor generații de medici, numindu-l „poarta de intrare în familia profesioniștilor din sănătate” și o etapă definitorie pentru cariera celor care îl susțin.

La rândul său, prof. univ. dr. Răzvan Hainăroșie, coordonatorul examenului în centrul București, a remarcat dificultatea organizării unui astfel de concurs, care presupune o întreagă structură logistică și administrativă pentru a asigura condiții optime candidaților.

Proba constă într-un test-grilă de 200 de întrebări, cu durată de patru ore. După încheierea examenului, lucrările vor fi corectate în sălile de concurs, iar candidații pot depune contestații în termen de 24 de ore. Pragul de promovare este de 60% din punctajul total, iar repartizarea pe specialități se va face strict în funcție de punctaj.

Taxa de participare rămâne 500 de lei, la fel ca în anii precedenți. Rezultatele vor fi afișate doar după validarea oficială a Ministerului Sănătății.

Concursul din 2025 marchează încă un an în care rezidențiatul confirmă presiunea tot mai mare asupra sistemului medical românesc: mii de absolvenți intră în competiție, pentru a-și asigura un loc în specializarea dorită, într-un context în care oferta de formare rămâne disproporționată între domenii.

