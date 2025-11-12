Revoluție în Gruia! CFR Cluj pregătește o curățenie masivă și două transferuri importante în iarnă

Conducerea vrea să reducă lotul la 25 de jucători, dar și să aducă întăriri pe posturile deficitare.

CFR Cluj se pregătește pentru o iarnă agitată pe piața transferurilor. Deși are în acest moment 37 de jucători sub contract, clubul din Gruia plănuiește o restructurare amplă a lotului, urmând să renunțe la mai mulți fotbaliști care nu intră în vederile antrenorului Daniel Pancu (48 de ani).

Președintele Iuliu Mureșan (71 de ani) a confirmat într-o conferință de presă că, pe lângă plecări, echipa va efectua și unu-două transferuri în perioada de mercato din ianuarie.

„La iarnă va trebui să mai aducem unul sau doi jucători. Sunt compartimente unde e nevoie”, a declarat Mureșan, lăsând să se înțeleagă că obiectivul este echilibrarea echipei.

Portar și mijlocaș defensiv, prioritățile lui Pancu

Potrivit informațiilor din anturajul clubului, CFR Cluj caută un portar care să-l înlocuiască pe Alessandro Micai, dezamăgitor în prima parte a sezonului, precum și un mijlocaș defensiv cu profil asemănător fostului ghanez Nana Boateng, care a evoluat în Gruia între septembrie 2021 și iulie 2023.

Cele două posturi sunt considerate esențiale pentru redresarea echipei, mai ales după un tur de campionat sub așteptări.

Rezultate slabe și o clasare îngrijorătoare

După 16 etape disputate în SuperLiga, CFR Cluj se află abia pe locul 12, cu 16 puncte, la o distanță considerabilă de zona play-off-ului. Conducerea recunoaște că este nevoie de o „resetare” la nivelul lotului, pentru ca echipa să poată redeveni competitivă.

Chiar dacă ardelenii mai sunt angrenați și în Cupa României, performanțele din campionat au fost departe de standardele impuse în ultimul deceniu, când CFR a dominat fotbalul românesc.

Pentru Daniel Pancu, instalat recent pe banca tehnică, iarna se anunță crucială. Tehnicianul va decide cine pleacă și cine rămâne în Gruia, iar în paralel, Iuliu Mureșan încearcă să aducă jucători capabili să readucă echipa pe drumul victoriilor.

