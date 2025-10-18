Revoltă în La Liga! Căpitanii celor 20 de echipe protestează după mutarea meciului Villarreal – Barcelona în SUA

Jucătorii vor refuza să joace primele 15 secunde ale meciurilor din weekend, acuzând lipsa de transparență a oficialilor ligii spaniole.

Mutarea partidei Villarreal – Barcelona din campionatul Spaniei, programată pe 20 decembrie, la Miami, pe Hard Rock Stadium, a declanșat o adevărată revoltă în La Liga. Căpitanii celor 20 de echipe din prima divizie, sprijiniți de Sindicatul fotbaliștilor spanioli (AFE), au decis să protesteze împotriva deciziei forului condus de Javier Tebas, acuzând lipsa de consultare și transparență în adoptarea „Planului Miami”.

Tensiunile au escaladat rapid, iar jucătorii au anunțat o formă simbolică de protest.

Protest de 15 secunde la începutul meciurilor

AFE a transmis un comunicat oficial joi seară, confirmând că în etapa a 9-a din La Liga, toți fotbaliștii vor refuza să joace timp de 15 secunde la startul meciurilor. Gestul are scopul de a atrage atenția asupra deciziilor unilaterale luate de conducerea ligii, fără implicarea sportivilor.

„Sindicatul AFE, cu suportul căpitanilor din prima ligă, anunță faptul că, la începutul meciurilor din runda cu numărul 9, fotbaliștii vor protesta în mod simbolic contra lipsei de transparență, dialog și coerență a oficialilor La Liga, cu privire la posibilitatea ca un meci să se joace în Statele Unite ale Americii”, se arată în comunicatul oficial.

AFE a precizat că fotbaliștii de la Barcelona și Villarreal nu vor participa la acest protest, pentru a evita interpretarea gestului ca un atac la adresa celor două cluburi implicate direct în disputa privind mutarea meciului.

„Sindicatul respinge un proiect care nu este aprobat de fotbaliști și cere crearea unei mese a negocierilor, unde toate informațiile sunt împărtășite, iar drepturile jucătorilor sunt protejate conform regulilor”, se mai arată în declarația oficială.

Nemulțumiri și acuzații la adresa La Liga

Conflictul dintre La Liga și AFE s-a adâncit în ultimele luni. Sindicatul jucătorilor acuză forul condus de Tebas că și-a încălcat angajamentele privind calendarul competițional, refuzând să amâne startul sezonului pentru Real Madrid după semifinala Campionatului Mondial al Cluburilor și neasigurând perioadele minime de odihnă de 72 de ore între meciuri.

Decizia de a muta partida Villarreal – Barcelona peste Ocean, fără consultarea jucătorilor, a fost însă scânteia care a aprins conflictul.

Potrivit publicației AS, căpitanii au cerut explicații de peste două luni, însă La Liga nu le-a oferit un răspuns clar privind procedura decizională. În plus, tentativa de dialog organizată la sediul AFE s-a soldat cu un eșec, după ce reprezentanții ligii nu s-au prezentat la întâlnire.

Barcelona, ezitantă la discuțiile propuse de AFE

Inițial, Barcelona s-a arătat deschisă la discuții, însă s-a retras ulterior din cauza absenței oficialilor La Liga. Aceștia au oferit alte trei date alternative – 22, 23 și 24 octombrie – imposibil de respectat de majoritatea căpitanilor implicați.

„El Partidazo” a dezvăluit că, printre formele de protest luate în calcul, s-a aflat și refuzul jucătorilor de a lovi mingea în primele 30 de secunde ale partidelor, idee care a fost ulterior redusă la 15 secunde pentru a asigura o acțiune comună în toate meciurile din etapa viitoare.

